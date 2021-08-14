أخبار الطقس اليوم.. شديد الحرارة على السواحل الشمالية

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا رسميا يكشف عن أخبار الطقس اليوم السبت، إذ يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وتوقع خبراء الأرصاد، أن يكون هناك ارتفاعا في نسبة الرطوبة وزيادة في درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعه بنسبة 2 إلى 4 درجات.

أخبار الطقس اليوم

وأشار خبراء الأرصاد، إلى وجود كثافة في الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح الباكر، وتكون تلك الشبورة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية تزيد الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتنشط حركة الرياح على جنوب سيناء وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأضاف البيان، أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون حالة الطقس فيه معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح بين 1.5 و2.5 متر، وتكون حركة الرياح به شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 38 27

الإسكندرية 33 27

وادي النطرون 35 26

طنطا 38 27

شبين الكوم 38 27

دمنهور 34 26

بلطيم 34 26

مطروح 31 25

السلوم 38 25

سيوة 38 24

بورسعيد 33 24

دمياط 33 26

الزقازيق 38 27

المنصورة 37 25

الإسماعيلية 38 25

السويس 36 25

العريش 34 25

رفح 33 24

رأس سدر 38 25

نخل 37 22

نويبع 38 41

طابا 36 27

كاترين 33 19

الطور 38 25

شرم الشيخ 41 29

الغردقة 41 28

مرسى علم 38 29

الفيوم 39 26

بني سويف 39 26

المنيا 39 25

أسيوط 40 26

سوهاج 41 26

قنا 42 27

الأقصر 43 27

أسوان 44 28

إدفو 44 28

أبوسمبل 41 26

الوادي الجديد 43 24

شلاتين 38 28

أبو رماد 37 28

حلايب 37 29

رأس حدربة 37 29.