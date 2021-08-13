حالة الطقس اليوم 13-8-2021.. شديد الحرارة على القاهرة

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم، إذ يتوقع الخبراء أن يكون الطقس شديد الحرارة ورطبا على الوجه البحري والقاهرة وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد، أن الطقس سيكون مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، وترتفع نسبة الرطوبة، وتتراوح درجة الحرارة المحسوسة باختلاف المناطق بين 2 إلى 4 درجات.

حالة الطقس اليوم

ومن المنتظر أن ترتفع نسبة الرطوبة الخاصة بدرجة الحرارة، ما يؤثر على الإحساس بارتفاع درجات الحرارة عند التعرض المباشر لأشعة الشمس، كما توقعت هيئة الأرصاد أن تتكاثف الشبورة المائية في الساعات الأولى من صباح اليوم، وتستمر تلك الشبورة حتى تمام الساعة 7 صباحًا، وتكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية التي تؤدي إلى القاهرة.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الغربية والقاهرة الكبرى على فترات غير متساوية، ما يعطي الإحساس بانخفاض الرطوبة المحسوسة في الجو.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 38 26

الإسكندرية 32 26

وادي النطرون 32 25

طنطا 37 26

شبين الكوم 37 26

دمنهور 34 25

بلطيم 33 26

مطروح 31 25

السلوم 32 25

سيوة 39 24

بورسعيد 33 26

دمياط 32 26

الزقازيق 37 26

المنصورة 36 25

الإسماعيلية 38 24

السويس 37 24

العريش 34 25

رفح 33 24

رأس سدر 40 25

نخل 35 22

نويبع 38 29

طابا 35 27

كاترين 32 19

الطور 37 24

شرم الشيخ 40 30

الغردقة 38 29

مرسى علم 38 29

الفيوم 37 25

بني سويف 38 25

المنيا 39 25

أسيوط 40 25

سوهاج 40 26

قنا 40 27

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

إدفو 42 28

أبوسمبل 41 26

الوادي الجديد 41 24

شلاتين 38 28

أبو رماد 37 28

حلايب 37 29

رأس حدربة 37 29.