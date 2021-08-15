لقاء سويدان تكشف أسباب عدم استثمار موهبتها في الغناء والاستعراض

نجحت الفنانة لقاء سويدان في تقديم ثلاثة مواسم من مسرحية «سيد درويش»، والتي جسدّت خلالها شخصية «جليلة العالمة» ملهمة فنان الشعب، والذي لعب دوره الفنان ميدو عادل، حيث قامت بتقديم عدد من الاستعراضات والأغنيات الخاصة بتراث سيد درويش، والتي تعبر عن المرحلة الزمنية في ذلك التوقيت، مع إضفاء لمسات من الكوميديا.

لقاء سويدان: الجيل الجديد لم يحظ بفرصة في الاستعراضات بعد نيللي وشريهان

وعن عدم استثمار موهبتها في الغناء والاستعراضات بالشكل المطلوب، قالت الفنانة لقاء سويدان لـ«الوطن» إن هناك سببين ساهما في ذلك، أولهما عدم وجود من يهتم بالأعمال الغنائية الاستعراضية بعد نيللي وشريهان وصفاء أبوالسعود: «محدش كان بيدي فرصة لأي حد جديد أنه يطلع والجهات الإنتاجية كانت بتخاف وقتها بسبب تكلفة الأعمال الغنائية الاستعراضية».

لقاء سويدان: اهتمامي بابنتي في طفولتها أبعدني عن الفن لفترة

أما عن السبب الثاني، فقالت لقاء سويدان: «كنت بهتم بحياتي الشخصية عن حياتي العملية وحاليًا بنتي جومانة كبرت شوية وأصبحت لا تحتاجني طيلة الوقت مثل الأطفال، ولكن احتياجاتها أصبحت مختلفة وبالتالي بدأت أرجع أهتم بالفن من جديد».

مسرحية «سيد درويش» تحكي قصة صعود ومعاناة سيد درويش وعشقه للغناء والتلحين وسفره إلى سوريا وعودته مرة أخرى لمصر حتى وفاته المفاجئة وهو في الثلاثينيات من عمره، من خلال عمل غنائي استعراضي يتضمن عددا من أغنياته منها «قوم يا مصري، أهو ده اللي صار».

وتضم مسرحية «سيد درويش» عددا من النجوم منهم ميدو عادل، لقاء سويدان، سيد جبر، رشا سامي، تأليف سيد إبراهيم، إخراج أشرف عزب.