على خشبة «النهار».. عروض «مسرح الجريمة» تقدم جوائز مالية للجمهور

يقدم مسرح النهار لمشاهديه عروضا فنية جديدة تحمل اسم «مسرح الجريمة»، حيث وتكون العروض عبارة عن عرض جديد يقدم كل عشر أيام، بأن تقع جريمة ما، سواء قتل أو سرقة أو اغتصاب أو غيرها من الجرائم، ليتم إجراء تحقيق من خلال محقق حول المشتبه بهم إلى أن يأتي دور الجمهور ليتولى مهمة المحقق ويكشف عن هوية المجرم.

ويقدم القائمون على العرض حلولا لمساعدة الجمهور فى حل لغز الجريمة والوصول للفاعل، وذلك من خلال حلول ومقترحات، تتمثل فى ثلاثة اختيارات كل اختيار منهم يغير في مجرى الأحداث ويقربنا خطوة لمرتكب الجريمة، وفي النهاية يكتب اسم المشتبه فيه، ولماذا قام بارتكاب الجريمة، والدليل يكون في ورقة يتسلمها الجمهور، على أن يتم فى آخر يوم للعرض، عرض الجريمة كاملة ويتم الإعلان عن مرتكب الجريمة والدليل، والفائز أوالفائزة من الجمهور ليستلموا درع المحقق وجائزة مالية من «مسرح الجريمة».

يشار إلى أن عروض «مسرح الجريمة» انطلقت يوم 10/8/2021 على مسرح «النهار» بالقصر العيني، والحجز متاح حاليا.

و«مسرح الجريمة» من تأليف فريق عمل ورشة مسرح الجريمة، وفورمات وإخراج محمد علام، ديكور مصطفى حامد، إضاءة وليد درويش، موسيقي أشوف محروس، ملابس ياسمين جان، مدير الفرقة سمير حجاج، مخرج منفذ عماد يوسف، مخرج مساعد سهى محرم.

ويجسد بطولة العمل: الفنانة راندا البحيرى، سحر حسن، عبير فاروق، محمد يوركا، إبراهيم سعيد، ياسر الرفاعى، نيللي الشامى، عبد الله عبد الغنى، مادونا، إسلام عرفة، محمد حمدى، شيماء على، مؤمن محمد، عادل دياب ، نور أبو البيه.

وكان المخرج المسرحي محمد علام، قدم في وقت سابق عرض «العطر»، وهو أول عرض على مسارح الدولة يجمع بين صُمّ ومتكلمين.