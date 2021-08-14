وظائف بالمدرسة الفنية السياحية في الإسماعيلية.. تعرف عليها 

أعلنت المدرسة الفنية للشؤون الفندقية والخدمات السياحية في الإسماعيلية عن حاجتها لعدد من الوظائف للعام الدراسي 2021، تتضمن طباخين «شيفات» ومضيفين «مترات»، طبقاً للمواصفات التي حددتها الإدارة العامة للتعليم الفندقي بوزارة التربية والتعليم.

شروط التقديم

وبحسب ما أعلنته المدرسة الفندقية بالإسماعيلية، اليوم السبت، يشترط أن يكون المتقدم يعمل بنفس لوظيفة بأحد الفنادق أو الشركات السياحية أو أحد الأماكن التي تقدم الخدمة السياحية، وأن يكون قد مارس العمل التدريبي مدة لا تقل عن 3 سنوات.

وبالنسبة لوظيفة طباخين، تتضمن الشروط أن يكون المتقدم لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات، ولا يقل السن عن 25 سنة، وأن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط على الأقل، وأن يتمتع بلياقة بدنية عالية.

كما تشترط المدرسة أن يكون لدى المتقدم قدرة عالية على التعامل مع أنماط الطلاب المختلفة، واجتياز المقابلة الشخصية، وأن يكون متابعاً جيداً لتطورات الأحداث في مجال عمله.

المستندات المطلوبة

وقالت المدرسة، في طلبها، إنه على من يرغب التقدم عليه التقدم بشهادة صحية سارية لمدة عام، وصحيفة الحالة الجنائية، وصورة بطاقة الرقم القومي، وصورة من المؤهل الدراسي، وشهادات الخبرة، وشهادة التجنيد للذكور.

وتقدم الأوراق إلى توجيه التعليم الفني في مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، على أن يتم تحديد موعد المقابلة الشخصية مع مدير المدرسة.

وتعتبر المدرسة الفنية الفندقية في محافظة الإسماعيلية من أشهر المدارس الفنية التي يقبل عليها الطلاب والطالبات عقب امتحان الثانوية العامة.

وتتميز المدرسة بتوفير فرص عمل للشباب، عقب انتهاء سنوات التعليم، إضافة إلى توفير فرص ومجالات للتدريب بالأماكن السياحية والفنادق في الإسماعيلية.