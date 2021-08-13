وظائف سلطنة عمان للمدرسين 2022.. رابط التقديم والتخصصات المطلوبة

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التخصصات المطلوبة في إعلان وظائف سلطنة عمان للمدرسين 2022

ـ معلم تربية خاصة علوم.

ـ معلم تربية خاصة تربية إسلامية.

ـ معلم مادة لغة عربية.

ـ معلم مادة مهارات موسيقية.

ـ معلم تربية خاصة لغة عربية.

ـ معلم تربية خاصة رياضيات.

ـ معلم تربية خاصة مادة لغة انجليزية.

ـ معلم مجال أول.

ـ معلم مادة رياضيات.

ـ معلم مادة مهارات موسيقية.

ـ معلم تربية خاصة تربية إسلامية.

ـ معلم تربية خاصة رياضيات.

ـ معلم مادة فيزياء.

ـ معلم تربية خاصة علوم.

ـ معلم تربية خاصة دراسات اجتماعية.

ـ معلم مادة كيمياء.

ـ معلم مادة أحياء.

ـ معلم مجال أول.

رابط التقديم في إعلان وظائف سلطنة عمان للمدرسين 2022

تتيح وزارة التربية والتعليم بسلطنة عُمان، التقديم على إعلان وظائف سلطنة عمان للمدرسين 2022، من خلال الدخول على البوابة الرسمية لسلطنة عمان التعليمية من هنا.

الشروط العامة للتقديم في إعلان وظائف سلطنة عمان للمدرسين 2022

ـ يقدم الطلب عبر رابط بوابة سلطنة عمان التعليمية (https://hiring.moe.gov.om/moeapp).

2- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل (تربوي) جامعي ( بكالوريوس-الليسانس) في التخصص المطلوب.

3-خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال التخصص.

4- أن تكون الوثائق (الخبرة، المؤهل الدراسي + الثانوية العامة) مصدقة من قبل جهات الاختصاص.

5- أن يكون المتقدم ملما بالبرامج الأساسية بالحاسب الآلي والتعامل مع المواقع التعليمية.

6-أن لا يزيد عمر المتقدم عن 45 عامًا.

7- اجتياز الامتحان التحريري والمقابلة .

8- أن يكون لائق صحيًا وذلك من خلال إجراء الفحص الطبي.