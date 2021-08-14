«الشباب والرياضة» تعلن وظائف شاغرة بمرتبات تتجاوز 4 آلاف جنيه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، إتاحة وظائف شاغرة في مجالات مختلفة ومتنوعة ضمن مبادرة «توظيف مصر»، للمؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل، فضلًا عن أنَّها تناسب أصحاب الخبرة وكذلك دون الخبرة.

وتستعرض «الوطن»، تفاصيل الوظائف الشاغرة من وزارة الشباب والرياضة، والتي تاتي بالتعاون مع شركة «مايكروسوف» ومؤسسة «كير مصر» من خلال مبادرة «توظيف مصر»، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

شركة كرتونة لتوصيل المواد الغذائية، وتفاصيل الوظيفة كالتالي:

- تطلب للتعين مندوب تسويق خارجي.

- مكان العمل القاهرة – الإسكندرية – المنصورة.

- الشروط المطلوبة مؤهلات عليا أو فوق متوسطة، خبرة سنة على الأقل في مجال التسويق والمبيعات، حد أقصى للسن 35 سنة، ويفضل من لدية دراجة نارية.

- يحصل على مرتبات مجزية، وعمولة مجزية دون حد أقصى.

- للتقدم يرجى ملء الاستمارة التالية على هذا الرابط ، أو التسجيل مباشرة عبر منصة «توظيف مصر» من خلال هذا الرابط.

شركة كرتونة لتوصيل المواد الغذائي، وتفصيل الوظيفة كالتالي:

- تطلب للتعين مندوب تسويق خارجي.

- مكان العمل القاهرة – الإسكندرية – المنصورة.

الشروط المطلوبة مؤهلات عليا أو فوق متوسطة، خبرة سنة على الأقل في مجال التسويق والمبيعات، حد أقصى للسن 35 سنة، يفضل من لدية دراجة نارية.

- يحق للراغب في الوظيفة الحصول على مرتبات مجزية، وعمولة مجزية دون حد اقصي.

- للتقدم يرجى ملء الاستمارة على هذا الرابط، أو التسجيل مباشرة عبر منصة «توظيف مصر» من خلال هذا الرابط.

- شركة راية كول سنتر وتفاصيل الوظيفة كالتالي:

- خدمة عملاء كول سنتر (داخل البنك للرد على استفسارات العملاء)

- مكان العمل فروع البنوك في: فيصل– الهرم – 15 مايو – المعادي – الوراق – مدينة نصر.

- الشروط المطلوبة مؤهلات عليا خريجين، ذكور، جيد إلى جيد جدا باللغة الانجليزية، وحد أقصى 33 سنة.

- المرتب يصل الى 4800 شامل + الأداء + البونص.

- يومان إجازة أسبوعية مع إمكانية للتنقل لقسم آخر بعد سنة.

- توفر الشركة مواصلات ل بعض البنوك.

- تأمينات طبية واجتماعية وخصومات على فروع راية للأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

- للتقدم يجب ملء الاستمارة التالية حتى تستطيع الدخول والذهاب مباشرة إلى هذا الرابط .

- العنوان شارع اللاسلكي القرية التكنولوجية - مبنى راية القديم الدور G - المعادي.

- يوم التقديم الأربعاء المقبل 18 أغسطس من الساعة 11 ص إلى 4 عصرًا.

- الدخول بالبطاقة الشخصية والاسم المسجل في الاستمارة بالإعلان.

- الالتزام بأاتداء الكمامة في أثناء التواجد بالمكان.

مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر وتفاصيل الوظيفة كالتالي:

- وظيفة (منسقة ميدانية) بمقر الفرع في فلمنج.

- القدرة على العمل الميداني.

- مؤهل عالي – فوق متوسط – متوسط.

- مميزات وظيفية تتمثل في بداية التعيين 2000 جنيه، حوافز، متغير، تأمين صحي عام وخاص، تأمينات اجتماعية، فرص للترقي، وثيقة تأمين على الحياة، واجازة الجمعة والسبت.

- مكان العمل مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر – الإسكندرية (فليمنج )، 17 شارع بن النديم ناصية شارع محمد فريد برج باراديس أعلى كارفور بولكلي.

- للتقديم يرجى ملء الاستمارة خلال هذا الرابط والذهاب في الميعاد والمكان المحددين.

- التقديم يوم 17 أغسطس 2021 في تمام الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة 4 عصرًا بمقر الشركة.

شركة الفرجاني ماركت وتفاصيل الوظائف كالتالي:

- الوظائف المطلوبة هي مديري فروع ومديري قسم أغذية طازجة ومنسقين جروسري وبائعين بقالة وبائعين لحوم برازيلي وفنيين صيانة تبريد وتكييف ومراقبين أمن وكاميرات ومنسقين مخزن وشيف أجبان ومراقبين مخزن ومنسقين ممرات وموظفين كاشيرومتلقي طلبات وبائع عطارة وطيار دليفري وسائق دليفري وموظفين نظافة.

- مكان العمل فروع الجيزة والقاهرة.

- الشروط الملطوبة السن من 19 - 45 سنة، مؤهل عالي - فوق متوسط - متوسط - دون مؤهل، ذكور - إناث، خبرة ودون خبرة.

- المميزات منها الحصول على مرتب مجزي، وساعات العمل 9 ساعات وتأمين صحي واجتماعي، وأرباح سنوية.

- للتقدم يرجى ملء الاستمارة عبر الرابط ثم الذهاب مباشرة دون انتظار رد، اليوم 14 أغسطس، إلى العنوان 102 شارع عثمان بن عفان بميدان تريومفـ بالقرب من ميدان الألف مسكن من الساعة 10 صباحًا إلى 5 مساءا أو التواصل على الأرقام التالية: 01211133942 / 01208366630 / 01033334749 / 01066860616 واتس آب 01222777251.

شركة الفرجاني هايبر مارك وتفاصيل الوظيفة كالتالي:

- الوظائف المطلوبة هي:

مدير فرع ( خبرة سابقة بنفس المجال).

مدير قسم الأغذية الطازجة (خبرة سابقة بنفس المجال).

مدير قسم الأغذية الجافة (خبرة سابقة بنفس المجال).

مشرف كاشير (خبرة سابقة بنفس المسمى الوظيفي).

كاشير.

مشرف قسم الأغذية الجافة (خبرة سابقة بنفس المجال).

منسق ممرات.

مشرف قسم التجميل (خبرة سابقة بنفس المجال).

منسق تجميل.

مشرف قسم المنزلية (خبرة سابقة بنفس المجال).

منسق منزلية.

منسق مخزن، مشرف بقالة (خبرة سابقة بنفس المجال).

بائع بقالة.

مشرف لحوم (خبرة سابقة بنفس المجال).

بائع لحوم (بلدي - برازيلي).

بائع عطارة.

محاسب فرع.

موظف FMC20.

مشرف دليفري (خبرة سابقة بنفس المسمى الوظيفي).

موظف خدمة توصيل.

سائق بفسبا خاصة.

موظف أمن.

مراقب كاميرات.

موظف خدمات.

خلف كاشير.

فني تبريد وتكييف.

- مزايا الشركة مرتبات مجزيه، حوافز شهرية، تأمين طبي، تأمين اجتماعي، وفرص للترقي.

- الشروط العامة جميع المؤهلات الدراسية.

- للتقدم يرجى ملء الاستمارة على هذا الرابط والذهاب مباشرة إلى العنوان والميعاد المحددين على عنوان شارع جمال عبدالناصر بجسر السويس بالقرب من محطة مترو الهايكستب يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 أغسطس 2021 من الساعة 11 صباحًا إلى 4 عصرًا أو التواصل على الأرقام التالية 01211133942 / 01208366630 / 01033334749 / 01066860616 واتس آب 01222777251.