تفاصيل وظائف هيئة قضايا الدولة 2021 وسعر ملف التقديم

يبحث عدد كبير من المواطنين عبر شبكة الإنترنت عن وظائف هيئة قضايا الدولة 2021، حيث أعلنت الهيئة عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن بدء قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2020.

واستمرارًا لسلسلة الخدمات الإخبارية اليومية التي تقدمها «الوطن» على مدار الساعة، ترصد تفاصيل وظائف هيئة قضايا الدولة 2021 بنحو:

وظائف هيئة قضايا الدولة 2021

ووضعت قضايا الدولة عدد من الشروط للحصول على الوظائف هي:

- ألا يقل التقدير التراكمى للمتقدم عن جيد.

- ألا يزيد عمره على 30 سنة في تاريخ نشر الإعلان 14 أغسطس.

- أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية.

- أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بالهيئة.

- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.

سعر ملف التقديم لوظائف قضايا الدولة

ونوهت الوزارة في منشورها، إلى أنه سيتم استلام ملف التقديم مقابل 400 جنيه من مقر نادي مستشاري قضايا الدولة في 8 شارع أبوالفدا - الزمالك بالقاهرة من الساعة 9 صباحًا وحتى 3 مساءً، وذلك خلال الفترة من السبت الموافق 21 أغسطس الجاري وحتى الخميس الموافق 2 سبتمبر 2021.

المستندات المطلوبة للحصول على وظائف قضايا الدولة

- صورة البطاقة الشخصية مع وجود الأصل للاطلاع عليه.

- صورة ضوئية من شهادة المؤهل «الليسانس» .

كيفية وموعد تسجيل طلبات التعيين

يتم تسجل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكتروني: www.sla.gov.eg .

يتم التقديم خلال الفترة من السبت 21 أغسطس الجاري وحتى الخميس 9 سبتمبر 2021.

كيفية إدخال البيانات على الموقع

- في البداية يتم تحرير جميع البيانات المطلوبة باستمارة تسجيل البيانات بشكل صحيح وواضح وطباعتها من خلال الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها.

- تقدم الملفات مستوفاه أصول المستندات والأوراق المطلوبة.

- ويتم تسليم الملفات بمقر نادي مستشاري قضايا الدولة من الساعة 9 صباحا وحتى 3 مساء، وذلك اعتبارا من يوم السبت 18 سبتمبر 2021 إلى يوم الخميس الموافق 14 أكتوبر 2021، طبقا للجدول الذي سيتم نشره على الموقع الرسمي لهيئة قضايا الدولة وعلى المتقدمين متابعة الموقع بصورة مستمرة لمعرفة اليوم المخصص لتسليم ملفات كل جامعة.

ولفتت الهيئة، إلى أنه لن يلتفت للطلبات التي تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد أو الطلبات الغير مستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة، وأن جميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استرداداها.