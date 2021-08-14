«وزعوا حاجة ساقعة».. شابان يحتفلان بالثأر من المتهم بقتل شقيق أحدهما في أسيوط

«قتلناه بعد ما عرفنا مكان اختبائه في حلوان، وبعد الجريمة رجعنا البلد في أسيوط وفرحنا أمي إننا خدنا بتارنا ووزعنا حاجة سقعة كمان».. كلمات نطق بها شابين في العقد الثالث من عمرهما عقب تنفيذ جريمة قتل جارهما، بعد تتبع مكان هروبه من أسيوط وصولا لمكان الاختباء في حلوان بالقاهرة، إذ كانا يراقبان الضحية في صمت تام، إلى أن سنحت لهما الفرصة وقت سيره في شارع خال من المارة، وأطلقا عليه وابلًا من الرصاص فسقط جثة هامدة.

رحلة تتبع المجني عليه من أسيوط إلى القاهرة

وقالت مصادر أمنية وقضائية إن الشابين «عمر وعلي» تجمعهما صلة قرابة وأنهما انحدرا من محافظة أسيوط إلى العاصمة القاهرة من أجل ملاحقة شقيق الشاب الذي قتل شقيق أحدهما قبل شهرين خلال مشاجرة في الصعيد، وعندما نجحا في الوصول إلى مكان إقامة خصمهما جهزا جريمة قتله والثأر منه، و نجحا في تنفيذها عن طريق إطلاق عدة أعيرة نارية صوب المجني عليه، و تأكدا من وفاته في الحال قبل أن يفرا هاربين إلى مسقط رأسهما في جنوب الصعيد.

اعترافات مثيرة: «وزعنا حاجة ساقعة على الناس في البلد بعد ما قتلناه»

واعترف الشابان بجريمتهما أمام جهات التحقيق بعد القبض عليهما بتهمة القتل العمد، قائلين:« وزعنا حاجة ساقعة على الناس في البلد، عشان الكل يعرف إننا خدنا بتارنا»، كما أرشد المتهمان عن السلاح الناري المستخدم في الجريمة وهو عبارة عن مسدس 9 ملي وفرد خرطوش وعدد من الطلقات، وقررت النيابة حبسهما على ذمة التحقيقات، وجدد قاضي المعارضات حبسهما 15 يومًا، وأرسلت النيابة الأسلحة النارية إلى الأدلة الجنائية لفحصها لبيان حالتها الفنية.

تحريات النيابة: شقيق المجني عليه قتل شقيق أحد المتهمين قبل شهرين

وتمكن قطاع الأمن العام من القبض على المتهمين بعد هروبهما من القاهرة إلى أسيوط، وجرى اقتيادهما إلى النيابة العامة في جنوب القاهرة التي واجهتهما بأدلة الاتهام وقررت حبسهما على ذمة القضية، وبينت التحريات أن شقيق المجني عليه قتل شقيق أحد المتهمين قبل شهرين وجرى حبسه عقب جريمته، إلا أن شقيق الضحية الأول ظل يراقب شقيق قاتل شقيقه حتى قتله في حلوان بزعم الأخذ بالثأر.