نائب محافظ قنا: الثأر يؤثر على التنمية.. وأنهينا 132 خصومة منذ 2014

قال الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، إن برنامج الحكومة يستهدف تطوير بناء الإنسان بشكل أساسي، إذ أطلق اللواء أشرف الداودي مبادرة «قنا بلا خصومات ثأرية» بهدف دراسة الأبعاد المؤدية إلى هذه الظاهرة والعمل على الحد منها، وبخاصة أنها تأتي في إطار الجهود السابقة للقضاء على هذه الظاهرة والتي تكللت بإنهاء 132 خصومة ثأرية منذ عام 2014، محذرا من الخصومات الثأرية تؤثر على عملية التنمية.

وأضاف عمر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن هذه المبادرة اشتملت على اجتماعات حضرها ممثلون عن الأجهزة التنفيذية والأمنية والأزهر والكنيسة والأوقاف، بهدف مناقشة عدد من المقترحات للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها مستقبلا.

وتابع: «سنعمل في الفترة المقبلة على تفعيل دور لجان المقترحات الفرعية والعامة بشكل مكثف، كما سنعمل على الاستعانة برجال الدين والقيادات الشعبية وأعضاء مجلس النواب والعمد والمشايخ والشخصيات المؤثرة، لأن كل هذا يسهم في تنفيذ رؤية مصر 2030، وبرنامج الحكومة الذي يستهدف بشكل أساسي بناء الإنسان، من خلال زيادة الدور التوعوي بما يسهم بشكل إيجابي للقضاء على بعض العادات السلبية التي تؤثر على دور التنمية».

وأشار، إلى أن مبادرة تنمية الريف المصري والمبادرة الرئاسية حياة كريمة تستهدف العمل على تطوير الخدمات والتركيز على الأبعاد التنموية وإحداث تنمية حقيقية لكي يشعر المواطن بأن الدولة تهتم بهذه المناطق بهدف الحق من هذه الظاهرة، لأن لها تأثيرات سلبية على المجتمع.