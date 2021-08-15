مع فتح تراخيص البناء.. خطوات يتم اتخاذها حال مخالفة رخصة البناء

مع فتح باب تراخيص البناء وفق اشتراطات البناء الجديدة، وضوابط قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، توجد ضوابط يحددها القانون فى حالة وجود مخالفات خلال تنفيذ ترخيص البناء، مما يتوجب على مهندس الجهة الإدارية اتخاذ الإجراءات التالية للحد من أى تجاوزات أو مخالفات وهى:

إجراءات متبعة حال مخالفة رخصة البناء

- التنبيه على المخالف بوجود مخالفات وإعطاءه مهلة لتصحيح الأعمال

-تحرير قرار إيقاف أعمال بعد انتهاء المهلة

- تحرير محضر مخالفة

-تحرير محضر تصحيح عدم تنفيذ قرار تصحيح أو إزالة أعمال مخالفة

- تحرير محضر استئناف أعمال فى حالة استئناف الأعمال المخالفة

- تحرير قرار تصحيح أو إزالة للأعمال المخالفة

- تثبيت لافتة بالمخالفات فى مقر مخالفة البناء

- متابعة إعلان ذوى الشأن بالقرارات الصادرة عن الأعمال المخالفة.

-ابلاغ رئيس الجهة الادارية بأى عقبات فى سبيل تنفيذ القرارات الصادرة بوقف الأعمال المخالفة.

الضوابط الملزمة خلال تنفيذ رخصة البناء

أما فيما يتعلق بالالتزامات المشتركة بين صاحب الرخصة والمهندس المشرف على التنفيذ والمقاول، خلال فترة تنفيذ رخصة البناء، فهى تتضمن عدة إجراءات وهى: التزام كلا من صاحب الرخصة والمقاول بوضع لافتة فى مكان ظاهر من واجهة العقار الأمامية تكتب عليها البيانات الموضحة وذلك بلون وحروف واضحة تسهل قراءتها، مع تثبيت اللافتة فى مكان لايتجاوز مستوى سقف الدور الأرضى بطريقة فنية سليمة، ويكون كل من المرخص له والمهندس المشرف والمقاول، مسئولين عن المعلومات الموجودة باللافتة وعن بقائها ثابتة فى مكانها واضحة طوال مدة التنفيذ.

وأشارت الاشتراطات البنائية إلى أنه يتعين على المهندس المشرف بالتضامن مع المقاول الاحتفاظ بصورة من الترخيص والرسومات المعتمدة فى موقع التنفيذ، ويلتزم المهندس بالتضامن مع المقاول فى اتباع الإجراءات والاحتياطات المحددة من قبل المصمم واللازمة للحفاظ على سلامة المبانى المجاورة والبيئة ووقاية وسلامة الجيران والمارة والممتلكات والشوارع والممرات ومبانى باطن الأرض وما يعلوها من أجهزة ومرافق ومنشآت، وغيرها عند الشروع فى تنفيذ الأعمال المرخص بها.

كما تتضمن الاشتراطات قيام صاحب الرخصة بالتضامن مع المقاول والمهندس المشرف بإيقاف الأعمال عند إخطار الجهة الإدارية بذلك مع الالتزام بالإبقاء على لافتة المخالفات التى تضعها الجهة الإدارية بموقع العقار.