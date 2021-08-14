مشروعات على 107 قطع أرض ضمن «حياة كريمة» بقرى مطوبس 

كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن توفير 107 قطع أراضي، لإقامة مشروعات خدمية عليها، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، سواء مدارس أو مشروعات صرف صحي، وإنقاذ نهري، ومجمعات زراعية ومجمعات خدمية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، في بيان صدر عن مكتبه اليوم السبت، أنه تم توفير 32 قطعة أرض لإقامة مشروعات صرف صحي عليها، و24 قطعة لإقامة مدارس، و5 قطع لاقامة مجمعات خدمية، و5 قطع لإقامة مجمعات زراعية، و11 قطعة لإقامة 11 مركز شباب، و5 قطع لإقامة وحدات صحية ومستشفيات، و5 قطع لإقامة نقاط إسعاف، و6 قطع لإقامة مجمعات حرفية صناعية، و5 مواقع لإقامة مجمعات سكنية، وإقامة وحدة حماية مدنية، و5 أسواق، و2 مواقف سيارات، ووحدة إنقاذ نهري.

وقال محافظ كفر الشيخ إنه يجري تخصيص 70 قطعة أرض، وتم تسليم 35 قطعة أرض بدأ العمل بها لإقامة المشروعات الخدمية في عدد من قرى مركز مطوبس، ضمن برنامج «حياة كريمة»، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ويجري تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» في كافة قرى مركز مطوبس، ضمن 1400 قرية على مستوى مصر، حيث أعلنت المحافظة انتهاء عدد من المشروعات الخاصة بالصرف الصحي بقرى «الجزيرة الخضراء»، ومنها إدراج 3 مشروعات صرف صحي متعثرة، بنسب تنفيذ 60% تقريباً، بقرى «برج مغيزل، وأبو خشبة، والجزيرة الخضراء»، وسيتم التنفيذ ضمن مشروعات «حياه كريمة»، كما تم تسليم موقع محطة صرف صحي «خان الجني» إلى الشركة المنفذة.