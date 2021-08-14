السيسي: موازنة الدولة لم تقدم قرشا للعاصمة الإدارية والعلمين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ الدولة لا تهتم بمشروعات محددة فقط، مضيفًا «حاولو يشوشوا على الناس خلال السنوات الماضية إن الدولة بتدفع فلوس كثيرة هنا، وسايبة حاجات تانية، لكن لأ.. إحنا بنعمل أفكار تانية بفضل الله سبحانه وتعالى تحقق أهداف كتيرة، وإلا مكناش قدرنا نحقق اللي إحنا فيه، لأننا لو كنا ماشيين على موازنة الدولة فقط مكانش ممكن».

شركة العاصمة الإدارية ممكن تقدم 100 مليار جنيه أموال سائلة في البنوك.. حد كان يحلم

وأضاف السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية «العاصمة الإدارية والعلمين ومشروعات أخرى، موازنة الدولة لم تمسها ولم تقدم لها قرشًا، ومش بس كدا، وبقول شركة العاصمة خلال سنتين بالكتير ممكن تقدم من القوائم المالية للشركة 100 مليار جنيه أموال سائلة في البنوك، حد كان يحلم، إحنا ماسكين كل حاجة كدا».