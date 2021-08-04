روبي تعيش لعنة «مالهاش نهاية» في «شقة 6»

تستعد الفنانة روبي لعرض مسلسل «شقة 6» على منصة شاهد الإلكترونية، يوم 19 أغسطس من الشهر الجاري، والذي تدور أحداثه في إطار من الغموض والإثارة والتشويق.

أبطال مسلسل «شقة 6»: يعرض على منصة إلكترونية

يضم مسلسل شقة 6 المقرر على منصة شاهد vip عددًا كبيرًا من النجوم بخلاف الفنانة روبي، أبرزهم صلاح عبدالله، أحمد حاتم، هاني عادل، فيدرا، ملك قورة، رحاب الجمل، حمزة العيلي، محمود البزاوي، نبيل شعيب، محمود وحيد، سعاد القاضي، هيا فياض، من إخراج محمود كامل، سيناريو وحوار رفيق القاضي.

قصة مسلسل روبي «شقة 6»: صراخ ورعب

وحسب البرومو الدعائي لمسلسل «شقة 6» تدور أحداثه في إطار من الرعب والتشويق، حيث تسكن الفنانة روبي في شقة ما بإحدى العمارات السكنية وتواجه أزمة تعصف بحياتها واستقرارها، كما جاء على لسانها في البرومو «لكل بيت حكاية.. وأنا فتحت باب وراه لعنة مالوش نهاية».

كما يعيش سكان العمارة أجواء مليئة بالرعب مع «شقة 6» وتتصاعد الأحداث ومفارقات غريبة وأزمات حول وجود لعنة من عدمه في ظل أجواء مليئة بالرعب والصراخ.

روبي تعيش حالة من النشاط الفني المكثف في 2021: أغاني وأفلام

ومنذ انطلاق عام 2021 تعيش الفنانة روبي حالة من النشاط الفني المكثف، منها طرح عدد من الأغنيات التي حققت نسبة كبيرة من المشاهدات منها «في حتة تانية»، «قلبي بلاستيك»، «أمك وأبوك»، فضلًا عن استعدادها لطرح «ميني ألبوم» يضم مجموعة من الأغنيات.

وفيما يخص السينما تشارك الفنانة روبي في فيلم «بره المنهج» مع ماجد الكدواني وأسماء أبو اليزيد وإخراج عمرو سلامة، وفيلم «شغل خواجات» إخراج شادي سلامة.