«محلية الدلنجات» تعيد رصف «حفرة» المستشفى وتنفي الهبوط الأرضي

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، في محافظة البحيرة، اليوم السبت، أعمال إعادة رصف الطريق أمام مستشفى الدلنجات المركزي، وردم الحفرة الموجودة في محيط المستشفى، عقب تكرار شكاوى الأهالي بسبب تهالك طبقة الأسفلت بجانب الطريق، الأمر الذي يعيق حركة السيارات، خاصةً سيارات الإسعاف، ونفت الوحدة المحلية أن تكون الحفرة نتيجة حدوث هبوط أرضي في المنطقة.

تحركات الوحدة المحلية بالدلنجات

وعقب تلقي شكاوى على الصفحة الرسمية للوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، تفيد وجود طبقة أسفلت متهالكة على جانب الطريق المؤدي لمستشفى الدلنجات المركزي، انتقل مسئولو الوحدة المحلية إلى مكان التهالك والوقوف على مدى خطورته، منعاً لحدوث أي معوقات للمواطنين والمركبات أثناء سيرها بمحيط محل الشكوى.

تهالك طبقة أسفلت بمساحة متر مربع

وتبين بعد الفحص من قبل المختصين بالوحدة المحلية، أن طبقة أسفلت تهالكت على جانب الطريق، بمساحة متر مربع تقريباً، وأرجعوا السبب إلى مرور سيارات النقل الثقيل، مما أدى إلى حدوث الحفرة، وكذلك ارتفاع درجة الحرارة، التي تؤدي إلى سخونة المازوت، وتم التعامل مع الموقف، وترميم المنطقة بعد أعمال الدك والرصف.

رئيس الوحدة المحلية: لا يوجد هبوط أرضي

وقال المحاسب مجدي إبراهيم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، إن ما حدث لا يطلق عليه هبوطاً أرضياً، وإنما تهالك بطبقة الأسفلت، معتبراً أنه أمر يحدث كثيراً خاصةً في فصل الصيف، بفعل مرور سيارات النقل، وأضاف أنه جرى التعامل مع الموقف، وتسيير حركة المرور سريعاً، وشدد في الوقت نفسه، على أن الوحدة المحلية تسعى لتذليل كل العقبات أمام المواطنين، وتتعامل مع أي شكوى بسيطة بسرعة ودقة وحزم.