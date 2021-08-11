لعدم الانضباط.. إحالة 63 موظفا بمركزي الدلنجات وشبراخيت للتحقيق

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة متابعة الانضباط الإداري، وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة، لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

وفي هذا الشأن نفذت الوحدات المحلية بمركزي الدلنجات وشبراخيت بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية على الوحدات الصحية أسفرت عن إحالة عدد 52 من العاملين بالمركز الطبي وصحة عبود بالدلنجات للتحقيق، وذلك لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني.

وفي ذات الحملة تم إحالة 11 من العاملين بالوحدات الصحية بمركز ومدينة شبراخيت للتحقيق، بسبب عدم الانضباط الإداري، وتم إحالة الأمر للشؤون القانونية لاتخاذ اللازم.

وفي سياق آخر، شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدي على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.

وأكد استمرار الحملات بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورًا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية، التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز «دمنهور - المحمودية - رشيد»، اليوم الأربعاء، عن إزالة 3 حالات تعدٍ على مساحة 417 م2 عبارة عن إيقاف أعمال وإزالة تعديات بمساحة 200 م٢ بعزبة عياد بقرية نديبة بدمنهور.

كما أزالت حالة تعدٍ بمساحة 117 م بنطاق قرية ديروط بالمحمودية عبارة عن شدة خشبية لعمل سملات، وإزالة حالة تعدٍ بالبناء بدون ترخيص بمساحة 100 م بنطاق الوحدة المحلية بإدفينا برشيد.