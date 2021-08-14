صندوق التنمية الحضارية: 205 ألف وحدة سكنية حديثة لمواجهة العشوائيات

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، إنّ عدد الوحدات غير الآمنة زاد من 200 ألف وحدة لـ 240 ألف وحدة، جرى الانتهاء من 205 آلاف بالفعل، وباقي الوحدات البالغ عددها 35 ألفا جاري العمل بها، ومعظمها وصل لمرحلة «الفرش»، مثل مشروع «معا»، الذي يبلغ عدد وحداته 4400 وحدة، و«الخيالة» البالغ وحداته 2500 وحدة، و«حدائق أكتوبر» 2500 وحدة، و«الإنتاج الحربي» في مدينة السلام 4800 وحدة.

3 درجات للقضاء على العشوائيات.. والصندوق هو الوليد البكر للدولة

وأضاف «صديق»، أمس، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة قناة التلفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، أنّه يوجد 3 درجات للقضاء على العشوائيات، هي«عاجلة ومتوسطة وسريعة»، فالعاجلة مثل الأسمرات وبشائر الخير والمحروسة ومعا، متابعا: «الصندوق هو وليد الدولة الحديثة البكر، الذي يعلن عن وجود طموح عمراني وتنمية عمرانية في الدولة هدفها التنمية العمرانية بشكل شامل».

357 منطقة عشوائية غير آمنة

وأوضح أن الصندوق وضع خطة قومية منذ 2016 للقضاء على العشوائيات غير الآمنة، تبين وجود 357 منطقة تحتوي على 200 ألف وحدة، وكل فترة عدد الوحدات يتغير لكن تظل المناطق كما هي، ضاربا المثل بمنطقة «عشش أبوالسعود» التي كان يقطنها 570 أسرة تم نقلهم إلأى منطقة الروبيكي، وبعد ذلك جرى نقل 2000 أسرة في مدينة بدر بجانب مصانع الجلود، كما أن منطقة «سن العجوز نزلة السمان» كان عدد وحداتها 710 وحدات أصبحت 4800 وحدة، فجرى إنشاء حدائق أكتوبر.

35 ألف وحدة دخلت مرحلة الفرش

ولفت إلى أن الإسكان الاجتماعي هو أحد سبل القضاء على العشوائية في البناء ولجوء المواطن لبناء عشوائي غير آمن أو شراء سكن عشوائي بسعر زهيد غير منظم وآمن وقانون.