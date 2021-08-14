مؤشرات نسبة النجاح في الثانوية العامة 2021: أقل من العام الماضي

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مؤشرات نسبة النجاح في الثانوية العامة 2021 العامة أقل من نسبة نجاح العام الماضي بدرجات قليلة، وأن النتيجة ليست مقلقة على الإطلاق، مشيراً إلى أن عملية تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة سارت بصورة منتظمة ومنضبطة لأول مرة إلكترونيا، دون تدخل العنصر البشري، لتجنب الأخطاء أثناء رصد وتجميع الدرجات، منوهاً بأن نتيجة الثانوية العامة ستعلن رسمياً في مؤتمر صحفي ظهر يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 أغسطس الجاري.

مصدر بـ«التعليم»: نسبة النجاح في الثانوية العامة 2021 ليست مقلقة

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن نسبة النجاح في الثانوية العامة 2021 جيدة وغير مقلقة، منوهاً بأن هناك العديد من طلاب الشعبتين العلمى علوم والعلمى رياضة والأدبي حصلوا على الدرجات النهائية في بعض المواد، مؤكداً أن نظام أسئلة امتحانات الثانوية العامة الجديدة، سوف يظهر مستوى الطلاب الحقيقي أثناء إعلان نتيجة الثانوية العامة.

مصدر بالتربية والتعليم: نسبة النجاح في الثانوية العامة 2021 جيدة

وأوضح المصدر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سوف يعتمد أوائل الثانوية العامة، قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بنحو 3 ساعات، يوم الثلاثاء المقبل، قبل إعلان النتيجة الكلية، وسيقوم بتهنئتهم عبر التليفون، لافتاً إلى أن الوزارة انتهت تماما من إعداد التقارير النهائية الخاصة بنتيجة الثانوية العامة، منوهاً بأن جائحة فيروس كورونا لم يكن لها أي تأثير على عملية تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة.

مصدر بالتعليم: نسبة النجاح في الثانوية العامة 2021.. الوزير سيهنئ أوائل الجمهورية عبر التليفون

ومن جهته، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيتم إعلان أوائل الثانوية العامة 2021 صباح يوم الثلاثاء، منوهاً بأنه لن يتم إعلان أى مؤشرات عن نتيجة الثانوية العامة 2021 في الوقت الحالي، وسيتم إعلان كافة تفاصيل النتيجة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 أغسطس الجاري.