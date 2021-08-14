تعرف على موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس، مؤكدة أنه سيتم إعلان النتيجة الثلاثاء المقبل، الموافق 17 أغسطس الجاري، وذلك في مؤتمر صحفي، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن جميع المؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات للعام الدراسي الجديد 2021-2022.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن نتيجة الثانوية العامة 2021 سوف تتاح بمجموعها الكلي للطالب، بعد انتهاء المؤتمر الصحفي بثلاث ساعات، مؤكدا أنه سيتم إتاحة رابط الوزارة للحصول على تفاصيل النتيجة، ودرجات المواد، وترتيب الطالب العام والترتيب في كل مادة.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس، سيكون يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد الانتهاء من كافة الاستعدادات المتعلقة بأعمال التصحيح ومراجعة الدرجات التي حصل عليها الطلاب في جميع المواد العلمية والأدبية، موضحا أن جميع درجات الطلاب مطمئنة حتى الآن، مشيرا إلى أن تصحيح الامتحانات تم إلكترونيا في مراكز مؤمنة جيدا.

قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس.. درجات الطلاب مطمئنة

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس، يشمل أيضا إعلان أسماء الطلاب الأوائل في الشعبتين العلمية والأدبية، موضحا أن ترتيب الأوائل يأخذ في الاعتبار الدرجات التي حصل عليها الطالب في امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع.

قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.. «الحزاوي»: يجب توضيح إجراءات التظلم

وقبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس، طالبت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، بضرورة الكشف عن كافة ملامح تطبيق التصحيح الإلكتروني، خاصة كون تجربة «البابل شيت» جديدة على الطلاب، مؤكدة أنه طلب مراعاة هذه الأمور ووقوع الطلاب في «شخبطة كثيرة» في ورقة البابل شيت، مشددة على ضرورة توضيح إجراءات التظلم حرصا على مستقبل الطلاب.

وأضافت «الحزاوي» لـ«الوطن»، أنه يجب على وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تكون امتحانات القدرات للكليات التي تتطلب ذلك للالتحاق بها عقب إعلان نتيجة الامتحانات بوقت كافٍ حتى يتمكن الطلاب من الاختيار بين أكثر من كلية طبقا لمجموعهم وقدارتهم.