يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١ برقم الجلوس، والذي من المقرر أن تعلنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسمياً عند إعلان النتيجة من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي خلال المدة من 15 حتى 18 أغسطس الجاري، عقب اعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.

تعرف على رابط نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١ برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١ برقم الجلوس يتيح نتيجة طلاب الشعبة العلمية في مواد الفيزياء والأحياء والجيولوجيا والكيمياء واللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية والإيطالية بالنسبة لطلاب «علمي علوم»، ومواد الرياضيات التطبيقية والبحتة والجبر والهندسة الفراغية والتفاضل والتكامل بالنسبة لطلاب «علمي رياضة»، والجغرافيا والتاريخ والفلسفة والمنطق وعمل النفس والاجتماع بالنسبة لطلاب «الأدبي».

رابط نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١ برقم الجلوس يكشف موقف الطالب سواء «ناجح أو راسب»

رابط نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١ برقم الجلوس، يوفر أيضًا الدرجات التي حصل عليها الطلاب في كل مادة بالتفصيل، والدرجة العظمى للمادة والدرجة الصغرى، إضافة إلى درجات الطالب في المواد التي لا تضاف للمجموع، والتي تؤخذ في الإعتبار فقط عند تحديد أوائل طلاب نتيجة الثانوية العامة 2021، إضافة إلى نتيجة الطالب سواء «ناجح أو راسب».

«شوقي»: نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١ تعلن في مواعيدها دون تغيير

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نفى المعلومات المتداولة بشأن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021 على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه لا أساس لها من الصحة وليست لها علاقة بالنتيجة الحقيقة.

وذكر الوزير، أن لا أحد يعلم أي شيء عن النتيجة، وسيتم الإعلان عنها رسمياً في موعدها دون أي اجتهادات أخرى.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن جميع درجات الطلاب مطمئنة، وأن تصحيح الامتحانات سارت بشكل منتظم دون أي مشكلات أو معوقات، وفي مراكز مؤمنة جيداً، وذلك إلكترونياً بأجهزة الماسح الضوئي.