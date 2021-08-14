«العليا للفيروسات»: نتوقع أن تبدأ الموجة الرابعة لـ«كورونا» سبتمبر المقبل

أكد الدكتور أحمد السيد، رئيس وحدة أبحاث الجينوم بمستشفى أورام الأطفال 57375، والمشرف على الفريق البحثي المكلف من اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن إجراء الدراسات على عينات موجات كورونا «كوفيد 19» لمعرفة منشأ السلالة لفيروس كورونا، و الطفرات الجينية للفيروس، أن نتائج تحليل عينات فيروس كورونا لم تثبت حتى الآن وجود أي سلالات جديدة لفيروس كورونا، خاصة سلالة «دلتا بلس»، مؤكدًا أن هناك متابعة لحظية للوضع الوبائي في مصر .

وأكد رئيس وحدة أبحاث الجينوم بمستشفى أورام الأطفال 57358، أن عدد العينات التي جرى أخذها خلال الثلاث موجات «الأولي و الثانية و الثالثة» لفيروس كورونا، تجاوزت الـ500 عينة، موضحًا أنها أسفرت على أن غالبية منشأ السلالة لفيروس كورونا في مصر أوربية، و نسب بسيطة جدًا للصينية، مؤكدًا أنه لا توجد أي سلالات خطرة، لافتا إلى أنه يجرى حاليًا الاستعداد لعمل الدراسات العلمية الموجة الرابعة للفيروس، إذ يجرى أخذ عينات 200 مريض من مختلف الأماكن على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لقرارات وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

العليا للفيروسات: يجب الالتزام بارتداء الكمامة

ومن جانبها أكدت الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأستاذة الصحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس، أن الموجة الرابعة لم تبدأ في مصر حتى الآن، موضحة أن أعداد الإصابات بدأت في التزايد، منوهة بأنه من المتوقع أن تبدأ الموجة الرابعة لفيروس كورونا خلال شهر سبتمبر المقبل، مرجعة سبب زيادات إعداد الإصابات لفيروس كورونا إلى تهاون المواطنين في تطبيق الإجراءات الاحترازية و عدم الالتزام بارتداء الكمامة.

وناشدت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المواطنين الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.