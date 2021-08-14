«صحة القليوبية»: انتظام أعمال بمراكز التطعيم بلقاح فيروس كورونا

دعت مديرية الصحة بالقليوبية المواطنين، إلى الإسراع لتلقي لقاح كورنا في مراكز المحافظة المختلفة، من خلال 11 مركزًا تم تخصيصها للمقيمين و10 للمسافرين؛ لتجنب تفشي الفيروس، مؤكدة توفير كافة أنواع اللقاحات بالكميات اللازمة والمطلوبة.

وأكدت المديرية، في بيان، اليوم السبت، أن اللقاح آمن تماما ولا يسبب أي مضاعفات وهام جدا في المرحلة المقبلة؛ لتجنب تأثيرات الإصابة بالمرض.

وكيل صحة القليوبية 21 مركزا لتطعيم اللقاح بالقليوبية

من جانبه، قال الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية في تصريحات صحفية، إن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة ومراكز تطعيم المسافرين بالمحافظة، وعددها 21 مركزا، مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع؛ بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية.

وأضاف وكيل صحة القليوبية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفًا أن وزارة الصحة قامت بتخصيص موقع إلكتروني للحصول على لقاح كورونا، من هنا .

انتشار الفرق الثابتة والمتحركة لتطعيم المواطنين

وأشار «عبد الغني» إلى تواصل الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد 19 بالقليوبية عملها، التي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا من عمر 18 سنة فأكثر لتطعيم المواطنين بالعيادات المتنقلة التابعة للإدارات الصحية والمتواجدة بدور المناسبات والكنائس ودور المسنين والنوادي، وبجميع انحاء المحافظة والعاملين بالمنشآت الصناعية والمترددين علي المراكز الطبية والوحدات الصحية بمختلف مراكز ومدن محافظة القليوبية؛ حفاظًا علي صحتهم وسلامتهم وتيسيرًا عليهم من مشقة السفر وقياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم.