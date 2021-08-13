مستشار الرئيس: المطعَّمون ضد فيروس «كورونا» يحتاجون جرعة منشطة أو إعادة تلقيح بعد 9 أشهر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، إن التطعيمات المتوافرة حتى الآن تعطى مناعة ضد فيروس كورونا لمدة عام، مضيفاً: «لكن الناس قد تحتاج إلى جرعة ثالثة منشطة أو إعادة تطعيم بعد 9 أشهر إذا لزم الأمر». وأضاف «تاج الدين»، فى تصريحات أمس، أن «اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تتابع بدقة كل التطورات، وإذا كان هناك أى مستجدات ستعلن عنها»، موضحاً أن مصر مرت بثلاث موجات فى وقت سابق، وهناك موجة رابعة مقبلة، معقباً: «ربنا كان ساترها معانا دايماً، والتعامل المصرى مع الأزمة وتداعياتها كان رائعاً ومثالياً، ومؤسسات الدولة قوية، وهناك دعم رئاسى بلا حدود، ونتمنى أن تكون أقل من اللى قبلها، ولا يكون هناك تداعيات أكثر من الموجات الثلاث السابقة».

«تاج الدين»: الدولة تدفع بأكبر عدد من اللقاحات لتطعيم المواطنين

وشدد «تاج الدين» على أن الفقه الوقائى والاحترازى من هذا الفيروس يُعتبر خط الدفاع الأول فى مواجهته، لأنه مرض خطير وشديد، ويؤدى إلى مضاعفات كبيرة، لافتاً إلى أن الدولة تدفع بأكبر عدد من اللقاحات لتطعيم المواطنين، مشيراً إلى أن تحديد موعد الموجة الرابعة ليس له حسابات أكيدة، لكنه يتماشى مع المظاهر الإكلينيكية التى تتم مع الفيروسات فى زمن الأوبئة، وأيضاً المقارنة مع الموجات فى كثير من دول العالم، ومصر مرت بـ3 موجات، وطالما الوباء موجود، فإنه ينتشر فى موجات بينها فترة زمنية تنخفض فيها الأعداد، ثم تصعد خلال فترة أخرى، ثم تتناقص تدريجياً.

تأخُّر البعض في الحصول عليه بسبب ترتيب الأولويات

وكشف عن سبب تأخر بعض المواطنين فى الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، رغم أنهم سجلوا فى المنظومة منذ شهور، موضحاً أن هذا يعود إلى ترتيب الأولويات، وهى معلنة، على رأسها الأطقم الطبية، ثم كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعية، مشيراً إلى أن من لم يحصلوا على اللقاح حتى الآن هم صغار السن ومن لا يعانون من أمراض مزمنة، مضيفاً أن مصر تحصل على كميات متتالية من اللقاحات، وستغطى كل مَن طلبوها، وهناك هدف قومى هو تطعيم كل من يمكن تطعيمه قبل نهاية العام، لافتاً إلى أن إجمالى عدد الحاصلين على التطعيم وصل إلى 6 ملايين شخص.

«عبدالفتاح»: إقبال غير مسبوق على اللقاحات ووحدات متنقلة تزور المصالح الحكومية والوزارات بالقاهرة

وفرقة للتسجيل والتطعيم الفورى بالإسماعيلية

وقال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية لوزارة الصحة والسكان، إن هناك إقبالاً غير مسبوق من المواطنين للحصول على لقاحات كورونا، بسبب استشعار أهميتها، رغم الوضع الآمن فى مصر، لافتاً إلى أنه يتم إرسال أكثر من 350 ألف رسالة للمواطنين الراغبين يومياً.

وأضاف «عبدالفتاح»، فى تصريحات أمس، أنه «على ضوء زيادة أعداد الإصابات اليومية فى بعض دول العالم وظهور المتحورات، فإن الحل الناجز الوحيد فى مثل هذه الظروف مع الالتزام بالضوابط الوقائية هو التطعيم، وتزامناً مع هذا الإقبال جرى فتح 539 مركزاً، إضافة إلى 126 للمسافرين للخارج، حيث يتم إرسال الرسائل الخاصة بنتائج الفحوصات بصورة شبه فورية».

وأوضح أن فرق التواصل المجتمعى التابعة للوزارة تنظم إجراءات الدخول وتراعى تطبيق الإجراءات الاحترازية بمراكز تلقى اللقاح، كونه طوق النجاة، حيث تستهدف الدولة تطعيم أعداد كبيرة من المواطنين، وتتدفق اللقاحات إلى الأراضى المصرية بفضل جهود أجهزتها، ولم يتبقَّ من هذه المنظومة إلا إقبال المواطنين على مراكز التطعيم، كما خصصت الدولة قوافل متنقلة للقاحات موجودة فى كل الأماكن التى تشهد تجمعات بمحافظات الجمهورية من بنوك وأسواق ومجمعات صناعية وأماكن إقامة مشروعات، وأن تقنيات تصنيع اللقاحات تختلف من شركة مصنّعة إلى أخرى، وفى نهاية المطاف فإن اللقاحات التى حصلت على موافقة منظمة الصحة العالمية والجهات الدولية مشهود لها بالكفاءة والفاعلية والأمان، فقد جرى تطعيم أكثر من مليار نسمة حول العالم.

وأكدت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، أنه بالنسبة للراغبين فى تلقى لقاح كورونا قبيل السفر إلى الخارج، فقد عملت الوزارة على تخصيص 126 مكاناً لهم، وتم التوجيه فيها بضرورة أن يتلقى المسافر اللقاح بشكل أسرع، موضحة أنه بالنسبة للفترات البينية فى تلقى المطعَّم للقاح، فإن ذلك نظرياً لن يضر، حيث إن كل دول العالم لا يوجد لديها معلومات كافية تؤكد وجود ضرر لدى الشخص حال حصوله على لقاح فى فترات زمنية متباعدة قليلاً، ولكن ما تم توفيره فى هذا الإطار يفيد بضرورة تلقى المطعَّم للقاح الثانى بعد فترة زمنية معينة حتى يساعد جسده على تكوين أجسام مناعية تقيه من المرض.

وأوضحت أنه «لا توجد جهة ما عالمياً قد حسمت أمر الفترة اللازمة ما بين تلقى المواطن للقاح الأول والثانى، ولكن وبالقياس على الأشخاص ممن أصيبوا بعدوى كورونا فإنهم يقومون باكتساب مناعة بشكل طبيعى خلال 3 أشهر، والجهات العلمية العالمية قالت إنه لو فيه شخص جاله كورونا بعد التعافى يقدر يتطعم، ودى نقطة ممكن نقيس عليها، ولو ادينا حد تطعيمات مختلفة فمن الشروط أن لا يكون هناك تطعيم خلال الـ15 يوماً السابقة على اللقاح»، مؤكدة أن الوزارة وضعت هدفاً تريد تحقيقه خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم تطعيم 400 ألف مواطن يومياً لاكتساب أكبر قدر ممكن من المواطنين للأجسام المناعية ضد الفيروس فى فترة قليلة.

وأكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، توفير 62 مكاناً ثابتاً بالعاصمة لتلقى اللقاح، إضافة إلى 6 أماكن أخرى لإعطاء اللقاح للمسافرين طبقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية، مشيراً إلى أن مديرية الصحة بالتنسيق الكامل مع الوزارة ستوفر خدمة الوحدات المتنقلة من الغد داخل الديوان العام والأحياء والمديريات، كما ستزور الوحدات المتحركة جميع المصالح الحكومية والوزارات والمساجد والكنائس والمصانع لإعطاء اللقاح للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير اللقاحات الخاصة بكورونا بمنافذ ومراكز ووحدات ثابتة ومتنقلة لتسهيل حصول المواطنين عليها.

وأشار «عبدالعال»، فى تصريحات أمس، إلى أن الدولة تستهدف تطعيم 65 ألف مواطن يومياً بالمجان على مستوى العاصمة، سواء بالمراكز الثابتة أو الفرق المتحركة والقوافل الطبية، مناشداً المواطنين ضرورة الاستجابة لدعوة وزارة الصحة بالإسراع لحجز اللقاح للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس تحسباً لأى موجة متوقعة خلال أكتوبر أو نهاية سبتمبر المقبلين، موضحاً أن الحصول على اللقاح يتم من الساعة 9 صباحاً بالمراكز بالتسجيل عبر الموقع التابع لوزارة الصحة، كما أنه تيسيراً على المواطنين سيتم التسجيل بموقع إعطاء اللقاح.

وأعلنت صحة الإسماعيلية عن تخصيص عدة مراكز للتطعيم، وقال الدكتور على حطب، وكيل الوزارة، إن هناك فرقاً متنقلة تقوم الآن بالتسجيل والتواصل المجتمعى لحث المواطنين على التسجيل وتلقى اللقاح، والمديرية وفرت حالياً ما يسمى «الحقن الفورى»، فى حديقة الشيخ زايد بدائرة حى ثالث ومنشية الشهداء بدائرة حى ثان، إضافة إلى تفعيل فرقة التسجيل والتطعيم الفورى للعاملين بديوان عام محافظة الإسماعيلية.

وأضاف أن مركز شباب الشيخ زايد أمام قصر ثقافة الإسماعيلية هو المكان البديل لمركز تطعيم «مركز طبى السبع بنات» المسجل بالرسائل المرسلة للمواطنين، بسبب أعمال التطوير تمهيداً لانضمامه لمنظومة التأمين الصحى الشامل.

وعن المسافرين قال «حطب» إنه يتم تحديد موعد الحصول على التطعيم الخاص بالسفر خلال 72 من التسجيل وإتاحة اللقاحات المطلوبة لأغراض السفر، وتابع أنه تم تخصيص مراكز لتطعيم المسافرين وهى «مركز شباب الشيخ زايد ومكتب صحة القصاصين»، كما تم إعداد جميع المستلزمات اللازمة لتسجيل البيانات وطباعة الشهادات المميكنة بـQR code اللازمة للتوثيق للسفر.