إصابة 4 أشخاص بحروق إثر انسكاب ماء مغلي في مدينة قنا الجديدة

أصيب 4 أشخاص، 3 سيدات وشاب، بحروق، اليوم السبت، بعد انسكاب ماء مغلي عليهم بمدينة قنا الجديدة.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بإصابة 4 أشخاص 3 سيدات وشاب، بحروق سلقية نتيجة سكب ماء مغلي عليهم بمدينة قنا الجديدة.

وبحسب بيان إسعاف قنا، جاءت أسماء المصابين، كالتالي: «عبد السلام أبوستة عبد السلام، 33 عامًا، حروق سلقية بالصدر، وشقيقته زينب أبوسته عبد السلام، 40 عامًا، حروق سلقية بالذراع الأيمن، وسارة محمد أحمد، 25 عامًا، حروق سلقية بالوجه، وآلاء محمد محمود، 22 عامًا، حروق سلقية بالذراع الأيمن».

جرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر المحضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة.