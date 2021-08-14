سيول تركيا..ارتفاع الضحايا إلى 51 قتيلا

بلغت حصيلة ضحايا سيول تركيا، التي اجتاحت البلاد 51 قتيلا، حتى اليوم السبت، وفقا لما أعلنته إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا اليوم، وتشهد تركيا منذ الأربعاء الماضي، هطول أمطار غزيرة على المحافظات المطلة على البحر الأسود ما تسبب في إجلاء أكثر من ألفي شخص من المناطق التي تشهد الفيضانات التي اجتاحت البلاد.

ارتفاع ضحايا سيول تركيا إلى 51

وبشأن ضحايا سيول تركيا، أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة و الفيضانات العارمة التي اجتاحت البلاد وتسببت في انهيارات طينية، وذلك في محافظات ساحلية شمال تركيا إلى 51 قتيلًا.

وأوضحت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا أن أن السيول أودت بحياة 43 بمحافظة كاستامونو، و7 بمحافظة سينوب، وشخص بمحافظة بارتين في شمال تركيا، وفقا لما ذكرته شبكة «يورونيوز» الأوروبية، اليوم السبت.

وعن تأثيرات سيول تركيا، أفادت السلطات التركية بإجلاء نحو 2250 شخصًا من جميع المناطق التي تشهد السيول، فيما جرى نقل بعضهم إلى أسطح البنايات بالمروحيات، وتسكين العديد منهم في مساكن الطلاب.

كما تسببت سيول تركيا التي شهدتها محافظات بارتين وكاستامونو وسينوب المطلة على البحر الأسود في تدمير منازل وطرق وجسور.

استمرار حرائق الغابات في تركيا ومصرع 8 في حادث تحكم طائرة إطفاء

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية مصرع 8 أشخاص في حادث تحطم طائرة إطفاء حريق على جبل بمنطقة جنوب تركيا خلال جهود إخماد حرائق غابات في البلاد.

وتحمل الطائرة 5 جنود روس و3 مسؤولين أتراك، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع الروسية مساء اليوم، وتشهد تركيا حرائق في عدد من الغابات الواقعة في مناطق جنوب وجنوب غربي البلاد، منذ نهاية يوليو الماضي وحتى اليوم، وتلقت تركيا مساعدات من عدد من الدول لإطفاء حرائق الغابات مثل روسيا وأذربيجان وأوكرانيا وإسبانيا وإيران.