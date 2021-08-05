حرائق تركيا تقترب من محطة للطاقة الحرارية.. وإجلاء مئات السكان بحرا

بدأت فرق الإغاثة التركية، اليوم الخميس، إجلاء مئات السكان بحرا، حيث يقترب حريق بشكل خطر من محطة للطاقة الحرارية تخزن آلاف الأطنان من الفحم، فيما حاول السكان جمع المقتنيات التي تمكنوا من مقلها من منازلهم على متن زوارق سريعة لحرس السواحل التركي، الذين جندوا في مرفأ أورين قرب مدينة ميلاس التي تقع بجوارها محطة الطاقة للسكان.

يشار إلى أن هذه الحرائق غير المسبوقة في تركيا والتى اندلعت منذ أسبوع نجمت عن موجة حر قصوى تضرب جنوب البلاد على ارتباط بالاحترار المناخي على ما يفيد خبراء، بحسب وكالة «فرانس برس»

وأكدت السلطات المحلية أن مخازن الهيدروحين المستخدمة لتبريد المحطة التي تعمل بالفيول والفحم، أفرغت وملئت بالمياه احترازا، بينما قال المسؤول المحلي عثمان جورون: «ثمة احتمال في انتشار الحريق ليطال آلاف الأطنان من الفحم الموجودة داخل المحطة».

وأظهرت مشاهد بثها رئيس بلدية ميلاس محمّد توكات، حريقا مستعرا عند مدخل المحطة وكتب في تغريدة: «يجري الآن إخلاء المحطة بالكامل».

ونجحت فرق الإطفاء في تركيا بداية في السيطرة على الحريق بفضل طائرتين قاذفتين للماء أرسلتهما إسبانيا ومروحيات أفرغت مياها من البحر على قمم الجبال والمناطق السكنية القريبة، إلا ان ألسنة النار اندلعت مجددا بعد الظهر.

وغرد رئيس البلدية: «نرجوكم ونحذركم منذ أيام. الحريق طوق المحطة، وأطالب ارسال طائرة قاذفة للمياه فورا».

بينما حفر عمال أتراك خنادق حول المحطة المهددة لحمايتها من النيران، ويجتاح أكثر من 180 حريقا منذ الأربعاء الماضي غابات وأراضي زراعية، إضافة إلى مناطق مأهولة على السواحل التركية على المتوسط وبحر إيجه، أوقعت ثمانية قتلى، بحسب إذاعة «مونت كارلو الدولية».

كما طالت النيران مواقع سياحية استعادت نشاطها في الفترة الأخيرة بعد أشهر من القيود المفروضة لاحتواء تفشي وباء كوفيد-19.