بعد موجة الحرائق.. تركيا تتعرض لفيضانات وأمطار غزيرة «فيديو»

خلال الأيام الماضية عانت تركيا من سلسلة حرائق دمرت مساحات كبيرة من الغابات، وبالرغم من الفاجعة التي عاشتها أنقرة إلا أنها استيقظت أمس الأربعاء، على موجة من الفيضانات، أدت إلى انهيار جسر وقطع الكهرباء عن 12 قرية.

واجتاحت الفيضانات التي نتجت عن سقوط الأمطار الغزيرة الساحل الشمالي لتركيا، أمس الأربعاء، وتسببت في انهيار جسر، وانقطاع التيار الكهربائي عن العديد من القرى.

وذكرت قناة «تي.آر.تي خبر» الرسمية، أن شخصا لقي مصرعه بعدما أصيب بنوبة قلبية في إقليم بارتين بشمال البلاد، في حين يبحث عمال الطوارئ عن آخر مفقود.

BREAKING - Massive flood strikes Turkey's black sea region. Moment of the floodwater causing destruction captured https://t.co/Ippqn2OeDE pic.twitter.com/1SDVP6URTN

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ، أن 13 شخصًا أُصيبوا بجراح بعد انهيار جسر في بارتين، فيما انقطعت الكهرباء عن 12 قرية، وفي إقليم سينوب الذي يبعد 240 كيلومترا شرقي بارتين انهار منزل بسبب الفيضانات، وغرقت السيارات في المياه حسبما أظهر مقطع مصور لـ«رويترز».

وأضافت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ، أنه تم إخلاء مستشفى، وإغلاق بعض الطرق في سينوب، محذرة من توقعات باستمرار هطول أمطار غزيرة في المنطقة.

وانتشلت قوات الإنقاذ التركية عددا من القرويين الذين تقطعت بهم السبل من فوق أسطح المنازل، بعد أن اجتاحت الفيضانات والانهيارات الطينية المفاجئة سواحل البحر الأسود.

وقالت وزارة الصحة التركية، خلال بيان لها، إن «ثمانية أشخاص نقلوا إلى المستشفى بعد انهيار أحد الجسور»، بحسب «روسيا اليوم».

Floods caused by unusually heavy rainfall have hit Turkey's northern coast, tearing down a bridge and leaving villages without power Read more: https://t.co/0TULanbCHI pic.twitter.com/p6CJ3gsg9p