أحمد يونس يطمئن جمهوره بعد إصابته بـ«كوفيد»: «باتحسن وكورونا شنيع بجد»

طمأن مذيع الراديو أحمد يونس، جمهوره ومحبيه على حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا قبل أسبوع، من خلال «بوست» كتبه على جروب «محبي أحمد يونس»، وكتب يونس على «فيسبوك»: «حبايبي الحمد لله إحنا اتحسنا والبركة في دعائكم لينا عمري ما ألاقي في نقاء قلوبكم وخوفكم عليا، جلسات أكسجين بانتظام وأدوية، وبتمر وبإذن الله هتعدي، يونس ولوسيندا ومعز الحمد لله أحسن، مراتي تعب في الصدر».

أحمد يونس ومعاناته مع فيروس كورونا

وأضاف أحمد يونس: «الحرارة طالعة نازلة وهبوط، غير كده والله كويسين جدا جدا الأكل اللي بيتبعت لي على الكافيه والبيت كتر خيركم، والله بس فعلا، إحنا لا بندوق ولا حد له نفس ياكل أصلا ربنا يحفظكم كورونا مرض شنيع بجد».

أحمد يونس وبرنامجه على راديو 9090

وغاب يونس عن تقديم برنامجه في الراديو، لحين عودته الفترة المقبلة بعد تعافيه تماما من فيروس كورونا والاطمئنان على صحته هو وعائلته، ويقدم أحمد يونس برنامج «صباحك مطرحك» من الأحد إلى الخميس، من السابعة للتاسعة صباحا على «راديو 9090».

ووقع أحمد يونس مؤخرا، روايته الجديدة «نادر فودة 6- العذراء والجحيم» في معرض الكتاب الماضي، وشهد حفل توقيع الرواية حضور عدد كبير من محبيه من أجل التقاط الصور التذكارية معه وتهنئته على الكتاب، كما أوقف أحمد يونس توقيع سلسلته الشهرية «خبايا» التي أطلقها بداية من العام الحالي لحين التعافي من فيروس كورونا.

واشتهر أحمد يونس، بتقديم برامج الرعب المختلفة، بداية من راديو «نجوم إف إم» قبل الرحيل إلى راديو «9090»، وقدم هناك برنامج رعب أيضا، نال إعجاب كثيرين من محبي ومستمعي الراديو، وذلك قبل انتقاله إلى البرنامج الصباحي، الذي شهد نجاحا كبيرا وجعل اسم يونس يوميا «ترند» على «تويتر».