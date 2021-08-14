«الصحة» تكشف عن أعراض كورونا في الموجة الرابعة: نتمنى ميحصلش تحورات

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد في مصر من المتوقع الدخول فيها بنهاية شهر سبتمبر وبداية شهر أكتوبر.

وأضاف «النادي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب اتباع كل التدابير الصحية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، خاصة وأنه متوقع حدوث تحورات للفيروس «نتمنى ميحصلش تحورات والأمل في اللقاحات».

وتابع عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن أعراض الفيروس لم تتغيَّر منذ انتشاره، مشيرا إلى أن شكل أعراض الفيروس هي التي تغيَّرت، ارتفاع درجة الحرارة أصبح بمدة أطول، الكحة أصبحت مصحوبة ببلغم، مؤكدا أن مصر خالية حتى الآن من تحورات فيروس كورونا وهناك تحليلات جينية تتم داخل كل مستشفيات العزل الصحي لمتابعة حدوث تحورات من عدمه.

وأكد «النادي» على المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس، مشيرا إلى أهمية الحصول على اللقاح وحجزه من خلال موقع وزارة الصحة والسكان، مؤكدا أن اللقاح لا يمنع الإصابة بالفيروس بل إنه يعمل على تخفيف حدة الأعراض ويجعلها متوسطة وبسيطة بدلا من كونها خطيرة.

«الصحة»: لم نرصد أي شكوى بظهور أعراض خطيرة للقاح كورونا

وطمأن عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المواطنين بشأن الأعراض الجانبية للقاح كورونا، وقال إن الأعراض بسيطة ولم يتم تسجيل أي شكوى للمواطنين الحاصلين على لقاح كورونا بوجود عرض خطير ظهر على ما يقرب من 16 مليون مواطن حصل على لقاح كورونا.

وفي سياق متصل، ناشدت وزارة الصحة والسكان ضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم ما يقرب من 40% من المواطنين بلقاح كورونا تحسبا لأي موجة.