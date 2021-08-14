السيسي: الشعب المصري تصدى لحماية الوطن بأكباده وأبنائه

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه حال افتراض حُسن النية، فإن الجماعات التي كانت ستقاتل وقاتلت الشعب المصري «مكانوش يعرفوا إنهم أداة لتدمير البلد دي، ده بحسن النية، لو مش عارفين إن فكرهم سيؤدي إلى تدمير الدولة وخرابها».

وأضاف «السيسي»، خلال إفطار الأسرة المصرية، على هامش افتتاحات مشروعات الإسكان الاجتماعي في مدينة بدر: « طب مين وقف في الأمر ده كله؟، أنتم، الشعب المصري، إنتو وقفتوا وقدمتوا، الأم قدمت ابنها والأب قدم ابنه والأخ والزوجة والبنت اللي عندها أب استشهد سواء في الجيش أو الشرطة، إنتمواللي قدمتوا، إنتو اللي تصديتوا بأكبادكم، وأبنائكم من أجل حماية الوطن».