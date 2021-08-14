السيسي للمصريين: صدقوني.. الإصلاح الاقتصادي لم ينجح إلا بكم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مسيرة التغيير والتصحيح لم يدفع ثمنها سوى الشعب المصري، «مسيرة التغيير والتصحيح، محدش دفع ثمنها غيركم، عشان يبقى الفضل لله سبحانه وتعالى ثم للمصريين، هما اللي لما جينا نتكلم على الإصلاح الاقتصادي، وقلت الكلام ده قبل كده، كان عندنا خيارين، قلنا نعمل إصلاح اقتصادي ويبقى ده برنامج وطني إحنا ألزمنا نفسنا بيه كدولة، وخلينا صندوق النقد جهة دولية محايدة ذات خبرات تبقى متابعة لينا في هذا الأمر، وتقيم ما فعلناه».

وأضاف «السيسي»، خلال إفطار الأسرة المصرية، على هامش افتتاحات مشروعات الإسكان الاجتماعي، اليوم في مدينة بدر، «صدقوني، منجحش الإصلاح الاقتصادي ده، إلا بيكم، بكل بيت في مصر، وكل أسرة مصرية، اللي قدم أيًا كان اللي قدمه، واللي عانى أيًا ما كانت معاناته، لكن في النهاية البرنامج لم ينجح إلا بالمصريين، كل أسرة تحملت ودفعت تكلفة الإصلاح الاقتصادي».