حاولوا إنقاذ بعضهم فماتوا جميعا.. مصرع 5 داخل غلاية زيت بمصنع (فيديو)

في مصنع غيرمرخص لتكرير الزيوت بالمنطقة الصناعية في أبو راوش، لقى 5 أشخاص مصرهم، بعد سقوط عامل داخل داخل غلاية الزيت، ليسارع أحدهم لإنقاذه، لكنه يسقط هو الآخر، مرورا بثلاث محاولات أخرى فاشلة، نتج عنها مصرع 5 أشخاص داخل الغلاية.

5 محاولات فاشلة

التحقيقات والتحريات التي جرت حول الحادث، تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، حول مصرع 5 عمال في غلاية تكرير زيت بمصنع بأبو رواش، قالت إن اليوم السبت، كان مُحددا لعمل صيانة لغلاية الزيت، وأثناء مباشرة العمل في تمام الساعة الثلاثة عصر اليوم السبت، انزلق أحد العمال داخل الغلاية، بينما كان نجل أحد الملاك بالقرب منه، فحاول إنقاذه، فانزلق هو الآخر.

ورغم سقوط اثنين، إلا أن محاولات الإنقاذ لم تتوقف، فاندفع عامل ثانٍ يحاول إنقاذهما، فسقط هو أيضا، وتلاه عامل آخر ثم شريك آخر في المصنع، ليصبح عدد المفقودين 5، هم 3 من العمال وأحد ملاك المصنع ونجل مالك آخر.

نجدة الجيزة

وعندما تسلل اليأس وقلة الحيلة لقلوب باقي العمال، بعد محاولات إنقاذ فاشلة، سارع أحدهم بالاتصال بغرفة عمليات النجدة بالجيزة، التي توجهت على الفور إلى مكان الحادث، كما أخطرت مركز شرطة كرداسة، وانتقلت القوات إلى هناك، وتمكنت من استخراج جثث المتوفيين الـ5، وتزامن ذلك مع وصول سيارتي إسعاف، حيث تم وضع الجثث داخل أجولة سوداء اللون بساحة المصنع، وتم فرض كردون أمني حول المصنع، واصطفت عربات الشرطة والإسعاف، فيما خيّم الصمت على المكان.

مصنع غير مرخص

التحريات التي باشرها العميد عمرو البرعي، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، أكدت أن المصنع على مساحة نصف فدان، كما هو مُبين في الفيديو أدناه، ويعمل منذ عدة سنوات دون تصريح من الجهات المختصة، وتمكنت الشرطة من القبض على 2 من ملاك المصنع، واقتادتهما إلى مركز الشرطة، تمهيدا لتحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة بالحادث، ولا تزال التحقيقات مستمرة.