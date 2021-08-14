عاجل.. مصرع 5 عمال في غلاية تكرير زيت بمصنع بأبو رواش

مأساة إنسانية شهدتها المنطقة الصناعية بأبو رواش بمحافظة الجيزة، حيث لقي 5 أفراد مصرعهم داخل غلاية تكرير زيت في مصنع بالمنطقة الصناعية في أبو رواش. وبينت المعاينة الأولية وفاة 3 عمال وشريك بالمصنع ونجل شريك آخر داخل غلاية زيت، أثناء إصلاحها من الداخل، وتوفي العامل الذي كان يباشر مهام تصليح الغلاية أولا، وأثناء محاولة إنقاذه لحق به الباقون تباعًا في مأساة أصابت جميع العاملين في المصنع بحالة من الحزن الشديد من هول الكارثة التي ألمت بزملائهم.

بلاغ النجدة

تلقت شرطة النجدة بلاغًا من إدارة المصنع، بعد وفاة العاملين فانتقلت قوات من الدفاع المدني وخبراء التعامل مع مثل هذا النوع من الحرائق لانتشال جثامين المتوفين من غلاية الزيت ، وسيطرت حالة من الحزن الشديد على الحاضرين خاصة العمال وأقاربهم الذين فوجئوا بالخبر عن طريق اتصالات استقبلوها من زملائهم في العمل.

مناظرة الجثامين

فريق أمني من البحث الجنائي انتقل إلى مكان الحادث أشرف عليه اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة ، وساهم في نجدة العمال وانتشال جثامين المتوفين في وقت سريع ، وأخطرت النيابة العامة بالحادث وقررت تكليف الطب الشرعي بمناظرة الجثامين وتوقيع الكشف الظاهري عليها وبيان الرأي الطبي في إمكانية تشريحها أم لا، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث للتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

رواية العمال

استمع فريق من البحث الجنائي بإشراف العميد عمرو البرعي رئيس قطاع مباحث أكتوبر لأقوال العاملين في المصنع الذين شرحوا تفاصيل الكارثة بأن أحد زملائهم كان يتولى مهمة تصليح غلاية خاصة بالزيت وتصنيع اللحوم بسبب وجود أعطال فيها وأن العطل كان من الداخل وخلال قيام بهام عمله اختل توازنه وسقط في الغلاية وخلالمحاولة الباقين إنقاذه ماتوا واحدًال تلو الآخر.