القبض على 2 من ملاك مصنع أبو رواش بعد وفاة 5 عمال في غلاية زيت

ألقت أجهزة الأمن في الجيزة، بقيادة اللواء رجب عبد العال، القبض على 2 من ملاك مصنع الفارس في المنطقة الصناعية بأبو رواش بعد وفاة 5 عمال داخل غلاية تكرير زيت وتصنيع اللحوم.

وكشفت التحريات أن المصنع يعمل منذ 4 سنوات دون تراخيص من الجهات المختصة وأن شريكًا بالمصنع ونجل شريك آخر ماتا ضمن المتوفين خلال إنقاذ الآخرين، واقتادت الأجهزة الأمنية المالكين إلى جهة قسم شرطة كرداسة لاستجوابهما عن أسباب المخالفات.

التحريات: لا توجد تراخيص للمصنع

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها العميد عمرو البرعي رئيس قطاع مباحث أكتوبر، بأن مصنع الفارس يباشر العمل دون تراخيص وأنه عرَّض حياة المتوفين للخطر بل تسبب في إنهاء حياتهم، لذلك فإن ملاك المصنع يقعون تحت طائلة القانون فألقي القبض عليهم، وبمواجهتهما أقرا أن أحد ملاك المصنع مات وقت مساهمة في إنقاذ العمال، وأنهم بذلوا كل ما في وسعهم من أجل نجاة العمل حتى توفيا بجانب شريك في المصنع نجل شريك آخر، وأنهما لم يقصرا بل كانت أرواحهم مع أرواح العمال في كفة واحدة لكن إرادة الله كانت سابقة لكل محاولات الإنقاذ.

25 عاملًا في مصنع الفارس

وأوضحت تحريات المباحث أن عدد العمال في المصنع 25 عاملًا وأنهم يباشرون عملهم في تصنيع اللحوم وتكرير زيت الطعام، وأن الواقعة غلاية تكرير زيت الطعام تعطلت قبل ساعتين من حادث الوفاة وخلال قيام أحد العمال بتصليحها من الداخل اختل توازنه وسقط داخل الغلاية وخلال انتشاله من قبل زملائه وشريك بالمصنع ونجل شريك آخر مات الجميع وعددهم 5 أفراد في مأساة مبكية أصابت جميع العمال بصدمة كبرى، وأخطرت النيابة العامة بالحادث للتحقيقات، وانتقلت قوات الدفاع المدني وانتشلت جثامين المتوفين وتحرر محضر بالواقعة.