نواب «التنسيقية» يشاركون الافتتاحات الرئاسية لعدد من المشروعات السكنية
كتب:
حسام حربى
08:31 م | السبت 14 أغسطس 2021
وفد تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين
حضر وفد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، فعاليات افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات السكنية الجديدة، وحضور لقاء الأسرة المصرية بمشاركة رئيس الجمهورية.
وشارك من وفد التنسيقية، النواب محمد إسماعيل وطارق الخولي ونادر مصطفى، أعضاء مجلس النواب، ومحمد السباعى وراجية الفقى، أعضاء مجلس الشيوخ.
كما شهد اللقاء حضور نخبة من السياسيين والإعلاميين وقيادات المجتمع المدنى والعديد من الأسر المستفيدة من مبادرة تطوير العشوائيات.
كان عدد من نواب «التنسيقية» حضروا، أمس الجمعة، فعاليات لقاء «الدين والعيش المشترك»، بأحد فنادق العين السخنة، حيث شهد اللقاء جلسة بعنوان «الفقه والتفسير ودعم العيش المشترك»، مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور القس أندريه ذكي رئيس الطائفة الإنجيلية.