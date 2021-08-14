نواب «التنسيقية» يشاركون الافتتاحات الرئاسية لعدد من المشروعات السكنية

حضر وفد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، فعاليات افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات السكنية الجديدة، وحضور لقاء الأسرة المصرية بمشاركة رئيس الجمهورية.

وشارك من وفد التنسيقية، النواب محمد إسماعيل وطارق الخولي ونادر مصطفى، أعضاء مجلس النواب، ومحمد السباعى وراجية الفقى، أعضاء مجلس الشيوخ.

كما شهد اللقاء حضور نخبة من السياسيين والإعلاميين وقيادات المجتمع المدنى والعديد من الأسر المستفيدة من مبادرة تطوير العشوائيات.

كان عدد من نواب «التنسيقية» حضروا، أمس الجمعة، فعاليات لقاء «الدين والعيش المشترك»، بأحد فنادق العين السخنة، حيث شهد اللقاء جلسة بعنوان «الفقه والتفسير ودعم العيش المشترك»، مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور القس أندريه ذكي رئيس الطائفة الإنجيلية.