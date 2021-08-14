الرئيس يفتتح 5 مشروعات للإسكان من مدينة بدر عبر الفيديو كونفرانس

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح عدد من المشروعات السكنية من مدينة بدر، عبر الفيديو كونفرانس، وهي كالآتي:

- مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة 15 مايو 63 عمارة بإجمالي 1512 وحدة، وافتتحها المهندس مينا رأفت شاكر مدير إدارة التنفيذ بالجهاز، والمهندس علي حسن عبدالحميد، المشرف على المشروع.

- مشروع الإسكان المتوسط دار مصر بمدينة 15 مايو، 63 عمارة بإجمالي 1512 وحدة سكنية، وافتتحها المهندس محمد خلف خلف الله عبدالواحد نائب رئيس الجهاز، وملازم أول عبدالرحمن يحيى محمد المشرف على المشروع.

- مشروع المرحلة الأولى للإسكان الاجتماعي 155 عمارة بإجمالي 3720 وحدة سكنية وافتتحتها المهندسة أميرة عبدالغفار معاون رئيس جهاز مدينة بدر، والمهندس عادل منصور عبدالعزيز المشرف على المشروع.

- مشروع سكن مصر 62 عمارة بالقاهرة الجديدة بإجمالي 1488 وحدة، وافتتحها المهندس وليد السيد عبداللطيف نائب رئيس الجهاز للطرق، والمهندس طارق محمود فرج مدير عام الإسكان والمشرف على المشروع.

- مشروع سكن مصر بالعبور الجديدة 29 عمارة و699 وحدة وافتتحها المهندس وليد نبيل عبدالعزيز المشرف العام على الإسكان، والمهندس محمد إبراهيم خطاب المشرف على المشروع.