تعرف على خريطة فصل التيار الكهربائي بفارسكور

أعلنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة فارسكور في دمياط فصل الكهرباء لأعمال الصيانة وذلك يوم الأحد الموافق الخامس عشر من شهر أغسطس، ومن المقرر تأثر المناطق التالية (ميدان البوستة، ميدان عمر أفندى، منطقة مسجد الحديدي ومنطقة مسجد سيدى وهيب) من الساعة السابعة والنصف للساعة العاشرة صباحا.

ومن المقرر فصل التيار الكهربي الثلاثاء المقبل الموافق 17 أغسطس والمناطق المتأثرة بالفصل هي «الموقف، شارع الساحة الشعبية، منطقة مدرسة التجارة والصنايع» من الساعة 6 إلى 8:30 صباحا.

وفي سياق متصل، كانت الوحدة المحلية بمركز ومدينة فارسكور برئاسة اللواء وحيد رضوان رئيس مركز ومدينة فارسكور، شنت حملة للتصدي لأعمال البناء المخالفة للقانون في المهد وحرصا على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون، حيث تم تنفيذ حملة إزالة فورية لمخالفة بناء في المهد (عبارة عن بناء سور بالمخالفة بدون ترخيص) خارج الحيز العمراني.

وتمت الإزالة في المهد بمعرفة المخالف وعلى نفقته الخاصة، وتم تسليم الموقع للجمعية الزراعية، وذلك حرصا على تنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة والتصدى لأى مخالفات فى المهد.

كما شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الزرقا برئاسة محمد عبد الغني، رئيس المركز، بالتنسيق مع مركز الشرطة وإدارة المتابعة بالوحدة، حملة إجراءات احترازية، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من محاضر مخالفة عدم ارتداء كمامة وكذلك التحفظ على بعض الإشغالات وذلك تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء وحفاظاً على السلامة العامة للمواطنين.