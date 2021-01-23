رئيس التحرير

محمود مسلم

السيسي: هيبة الدولة بتيجي لما تقدر تبذل جهد كبير وتحسن حياة المواطنين

كتب:

شريف سليمان
03:11 م | السبت 23 يناير 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن وزارة الداخلية شنت حملات على تعديات بحيرة المنزلة على مدار السنوات العشرين الماضية على الأقل، مستطردًا: «طب حد تصدى لده؟! سابوها كده، هي مشكلة كبيرة، وبقت عشش وبيوت وناس خارج القانون».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاحه مشروع «الفيروز» للاستزراع السمكي بشرق التفريعة ببورسعيد: «وهي هيبة الدولة بتيجي إزاي، إنها تقدر تبذل جهد كبير لمواطنيها وتحسن حياتهم، وفي المنزلة شيلنا متوسط من متر إلى 1.5 متر عشان الكتلة من قاع البحيرة كان فيها مخلفات صعبة للحفظ على درجة جودة المياه».

وتابع: «تخلصنا من الحشائش والبوص والتعديات والمزارع، لذلك فإنها أصبحت بحيرة قادرة على أن تكون منتجا حقيقيا للسمك، ويتبقى السيطرة للدولة على توقيتات الصيد وأساليب الصيد.. كلام كتير محتاجين نعمله، وزارة الزراعة مع الجهات المختصة، ولو عملنا البحيرة كده ومسيطرناش عليها الناس هتقف عند البواغيز تصطاد الزراعة وتبقى علف بعد كده للأرض الزراعية».

وأردف: «وعشان تبقى البحيرة دي تنتج 70 ألف طن سمك لا بد إننا نسيطر بشكل كامل على الإجراءات داخل البحيرة وأن نساعد الصيادين وأن نحسن حياتهم ونبني لهم، لكن أحواض في بحيرة؟! ده كلام مش صح، ولازم ندرس ونحل المسألة لأن مفيش حاجة بتتحل بسهولة».

اقرأ المزيد:

السيسي للشركات المصرية: «جمدوا قلبكم متخافوش.. لو عاوزين معدات هاتوا»

السيسي: كلفت الهيئة الهندسية بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية خلال عامين

السيسي عن مشروعات شرق بورسعيد والتفريعة: «فكرة من 15 سنة ومتعملتش»

السيسي يمازح وزير الري: «مغلبني».. لكنه حريص على كل نقطة مياه

السيسي عن إلقاء الصرف في «المنزلة»: سنحوله لمياه معالجة في سيناء

السيسي مستشهدا بلقطات مراكز الألبان قبل وبعد تطويرها: «مع بعض هنخليها كدا»

السيسي لـ«الهيئة الهندسية»: أشوف القرى متطورة زي الكتاب ما بيقول

عاجل.. السيسي للمواطنين: مش هنسيب سيناء وهنعمرها.. بس تعالوا معانا

السيسي: هناك 11 ألف تابع لـ4500 قرية في مصر.. حلول مشاكلهم مختلفة