السيسي: هيبة الدولة بتيجي لما تقدر تبذل جهد كبير وتحسن حياة المواطنين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن وزارة الداخلية شنت حملات على تعديات بحيرة المنزلة على مدار السنوات العشرين الماضية على الأقل، مستطردًا: «طب حد تصدى لده؟! سابوها كده، هي مشكلة كبيرة، وبقت عشش وبيوت وناس خارج القانون».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاحه مشروع «الفيروز» للاستزراع السمكي بشرق التفريعة ببورسعيد: «وهي هيبة الدولة بتيجي إزاي، إنها تقدر تبذل جهد كبير لمواطنيها وتحسن حياتهم، وفي المنزلة شيلنا متوسط من متر إلى 1.5 متر عشان الكتلة من قاع البحيرة كان فيها مخلفات صعبة للحفظ على درجة جودة المياه».

وتابع: «تخلصنا من الحشائش والبوص والتعديات والمزارع، لذلك فإنها أصبحت بحيرة قادرة على أن تكون منتجا حقيقيا للسمك، ويتبقى السيطرة للدولة على توقيتات الصيد وأساليب الصيد.. كلام كتير محتاجين نعمله، وزارة الزراعة مع الجهات المختصة، ولو عملنا البحيرة كده ومسيطرناش عليها الناس هتقف عند البواغيز تصطاد الزراعة وتبقى علف بعد كده للأرض الزراعية».

وأردف: «وعشان تبقى البحيرة دي تنتج 70 ألف طن سمك لا بد إننا نسيطر بشكل كامل على الإجراءات داخل البحيرة وأن نساعد الصيادين وأن نحسن حياتهم ونبني لهم، لكن أحواض في بحيرة؟! ده كلام مش صح، ولازم ندرس ونحل المسألة لأن مفيش حاجة بتتحل بسهولة».