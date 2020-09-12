خريطة فصل التيار الكهربي بكفر سعد خلال أسبوع

أعلنت الوحدة المحلية بمركز كفر سعد، في محافظة دمياط، عن فصل مغذي البرجين الرئيسيين للكهرباء بمدينة كفر سعد، غداً الأحد، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، لإجراء أعمال الصيانة على محولات برجي "الأعصر" و"المعاشات وناصر".

كما سيتم فصل مغذي "طاحون"، يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، لعمل صيانة على محولات "وطنية" و"طاحون" و"الفنية بنات" بمنطقة "الجندي"، و"أبورية 1" و"أبورية 2".

وأشارت الوحدة المحلية إلى أنه سيتم فصل مغذي "المستشفى" و"السنترال" من لوحة توزيع كفر سعد، يوم الجمعة 18 سبتمبر، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، لعمل صيانة محولات "المستشفى" و"مركز الشباب" و"المحكمة" و"قصر الثقافة" و"اللوحة" و"التعاونيات".

كما سيتم فصل مغذي "اللحوم"، يوم الأحد 20 سبتمبر، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، لعمل صيانة على محولات "اللحوم" و"الثانوية".

وناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد كافة الجهات باتخاذ اللازم نحو ذلك، وأصحاب المخابز للعلم واتخاذ التدابير اللازمة.