«تايجر» ياسمين صبري يثير انقسام المتابعين: بتقلدي هيفاء وفيفي عبده

كشفت الفنانة ياسمين صبرى عن أحدث جلسة تصوير لها عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام» وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، ما بين مؤيدين لهذه الإطلالة ومعارضين لها.

أحدث إطلالة لياسمين صبري

ونشرت الفنانة ياسمين صبري، صور لها وهي تظهر بإطلالة مثيرة بفستان «تايجر» وبمجرد أن نشرت هذه الصور وتفاعل معها الجمهور، الذين انقسم لأكثر من رأي، منهم من رأى أنها تقلد حركات الفنانة فيفي عبده، ومنهم من رأى أنها تقلد هيفاء وهبي، بينما أشاد البعض الآخر بإطلالتها.

ياسمين صبرى تقلد هيفاء وهبي

وقال أحد المتابعين: «تايجر.. إنتي بتقلدي هيفاء وهبي»، وقالت أخرى: «ماصبرتى بس صورت هيفاء وهبي رحتي لبستي مريضة تقليد إنتي».

فيما دافعت أخرى عنها فقالت «هسه يجون التافهين يكتبون لبست نمري لأن هيفاء لبسته قبل كم أسبوع انتي اللي محليه الفستان ياقمر الحلوين».

ياسمين صبرى تقلد فيفي عبده

وهناك متابعون آخرون، قالوا إنها تقلد فيفي عبده، فقال أحدهم: «دخلنا هيك على حركات فيفي عبده».

مسلسل «فرصة ثانية»

يذكر أن آخر مشاركة فنية للفنانة ياسمين صبري، كانت في مسلسل «فرصة ثانية» التي شاركت فيه بجانب أحمد مجدي وإدوارد وسارة الشامي ونهال عنبر وهبة مجدي ودياب وآيتن عامر وأشرف ذكي وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج مرقص عادل.

فيلم «الديزل»

أما على صعيد السينما، فكانت آخر الأعمال التي شاركت فيها ياسمين صبري، فيلم «الديزل»، الذي شاركت فيه بجانب محمد رمضان وهنا شيحا وفتحي عبد الوهاب وتامر هجرس وسهر الصايغ وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم السبكي.