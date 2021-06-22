ياسمين صبرى وجورجينا في 6 صور.. «مين بيقلد التاني»

حالة كبيرة من الجدل أحدثتها الفنانة ياسمين صبرى على مواقع التواصل الاجتماعى بسبب عدد من الصور الجديدة التى نشرتها، عبر صفحتها الخاصة على موقع تبادل الصور «انستجرام» كالمعتاد، ولكن هاتين الصورتين سببا حالة من الجدل مجددًا بسبب التشابه الكبير بينهما وبين إطلالة خاصة لجورجينا صديقة اللاعب العالمى كريستيانو رونالدو.

ياسمين صبرى تثير الجدل مجددا بسبب جورجينا

وهذه ليست المرة الأولى التى تظهر فيها الفنانة ياسمين صبرى بإطلالة تشبه جورجينا، ولاحظ الجمهور هذا الأمر أكثر من مرة وهو الأمر الذي أحدث حالة جدل وجعلها تتصدر التريند فى الساعات الأخيرة.

وبالفعل ما لاحظه الجمهور هو أمر حقيقي، حيث أن ياسمين صبرى ظهرت لعدة مرات بإطلالات وطريقة تصوير مشابهة بشكل كبير لجورجينا ونرصد لكم ذلك من خلال هذه الصور.

وبالفعل تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى الإطلالات المشابهة لياسمين صبرى وجورجينا، وكانت لهم بعض التعليقات الطريفة عليها، حيث قال أحدهم «ياسمين صبرى أول حاجة بتعملها أول ماتصحى من النوم تفتح صفحة جورجينا تشوفها منزله إيه ومتصورة إزاى ولابسه إيه وتنزل تعمل شوبينج تجيب نفس الحاجة».

وقالت أخرى تعليقًا على آخر إطلالة نشرتها الفنانة ياسمين صبرى «ما خلاص يا ياسمين ده أنتِ جورجينا جدا».

مسلسل فرصة ثانية

يذكر أن أخر أعمال الفنانة ياسمين صبرى كان مسلسل «فرصة ثانية» والذي قدمته فى رمضان 2020، وشاركت فى بطولته بجانب أحمد مجدى وسارة الشامى ونهال عنبر وأشرف ذكى وإدوارد وأحمد الشامى، وعدد من الفنانين وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج مرقس عادل.