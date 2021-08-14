تجديد حبس الأم قاتلة أطفالها بقنا 45 يوما على ذمة التحقيق

قررت النيابة العامة في مركز فرشوط بمحافظة قنا، مساء اليوم السبت، تجديد حبس قاتلة أطفالها الثلاثة والشروع في قتل زوجها، بمعاونة عشيقها، 45 يوماً على ذمة التحقيقات، في تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، عن طريق وضع «سم كلاب» في 4 زجاجات عصير، قدمتها للمجني عليهم.

«كوم البيجا» تشهد أبشع جريمة أسرية في قنا

وشهدت قرية «كوم البيجا»، التابعة لمركز فرشوط، شمال محافظة قنا، جريمة قتل بشعة، عندما قامت «أم» بقتل أطفالها الثلاثة، بمشاركة عشيقها، بوضع سم كلاب في زجاجات العصير، وهي الواقعة التي ستظل عالقة في أذهان المواطنين، حتى توقيع أقصى عقوبة على المتهمة وعشيقها.

بحسب المحاضر الرسمية التي حررتها الأجهزة المعنية، فإن الزوجة القاتلة، التي تبلغ من العمر 26 سنة، أقامت لقاءات غرامية مع عشيقها، واتفقا على قتل أطفالها وزوجها، ليخلو لهما الجو ويتزوجها، حيث عمل العشيق على شراء «سم كلاب»، وسلمها إلى شريكته لتنفيذ مخططهما الشيطاني، وبالفعل قامت بوضع السم في 4 زجاجات عصير، وقدمتها إلى زوجها وأطفالهما الثلاثة، بقصد التخلص منهم جميعاً، مما أسفر عن مصرع الأطفال، بينما تم نقل الأب للمستشفى، حيث تمكن الأطباء من إنقاذه.

أم تقتل أطفالها الثلاثة في قنا بدم بارد

دخلت الأم مستشفى فرشوط المركزي فجأة، تصرخ: «الحقوا أولادي وزوجي»، الذين نقلتهم للمستشفى في مركبة «توكتوك»، وأسرع المتواجدون في قسم الاستقبال، وحملوا الأطفال الثلاثة «أميرة» 8 سنوات، و«أمير» 7 سنوات، و«آدم» 9 سنوات، ولكن روح الأطفال كانت قد فاضت إلى بارئها، بسبب شدة السم، بينما ظل الزوج «رأفت جلال»، 32 سنة، يصارع الموت في غيبوبة تامة، حيث تم إسعافه، وتحويله إلى مستشفى مركز أورام قنا، حيث تم إنقاذ حياته.

في بداية التحقيقات، بحسب مصدر أمني، ادعت الزوجة القاتلة أن أطفالها توفوا بسبب «عصير مسموم» تم شراؤه من أحد المحال التجارية في مدينة فرشوط، وحددت موقع وزمان الشراء، وهو ما نفته كاميرات المكان التي تك فحصها، وأثبتت أنهم لم يمروا من هناك، ثم زعمت أنهم توفوا نتيجة تناول مبيد حشري، ولكن النيابة لم تقتنع بأقوالها، وتم حجزها إلى أن تم تحليل عينات من جثث الأطفال، التي تم التحفظ عليهم في مشرحة المستشفى، بمعرفة الطب الشرعي، قبل أن يقوم أهالي القرية بدفنهم في غياب الأب والأم.

وبعد دفن الأطفال، واجهت نيابة فرشوط الأم بما أسفرت عنه التحريات، حيث اعترفت بأنها وضعت «سم الكلاب» في زجاجات العصير لأطفالها وزوجها، وأن عشيقها الذي جلب لها السم من القاهرة، وتم إلقاء القبض على المتهم الثاني بمأمورية بالقاهرة، حيث كان في محل عمله.