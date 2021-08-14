السيسي: مش بنعمل أي مشروع إلا «زي ما الكتاب بيقول»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة لا تنفذ أي مشروعات إلا «زي ما الكتاب ما قال»، مضيفًا: « أنا قاعد عليها كدة، حتة حتة، زي الكتاب ما بيقول، إحنا مش هنعمل غير كدة، بس إنتو ساعدونا، ثقوا في الله وفي أنفسكم، مش هقول طولوا بالكم علينا، لا ساعة ما نطرح الفرصة اتحركوا، أنا عاوزك، أمال أنا بعمل دي ليه».

وأضاف السيسي، خلال إفطار الأسرة المصرية، على هامش افتتاح مشروعات الإسكان الاجتماعي في مدينة بدر اليوم: «لو قولت نعمل 15 منطقة صناعية دول النهاردة، ممكن يكلفونا فوق الـ 10 مليار جنيه»، موجهًا حديثة للواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، « مش كدة ولا إيه؟»، ليرد الأخير: «هتكون أعلى يا فندم».

وتابع «الفار»: «إحنا عملنا 9 مناطق خلصوا خالص، باقي توصيل المرافق العمومية»، فيما رد السيسي: « يعني بكام؟»، فأجاب الفار: «اللي سيادتك تؤمر بيه»، فكان رد السيسي ضاحكًا: « أنا عاوزهم ببلاش».