السيسي: محدش غيرنا عمل منشآت تحت الكباري توفر فرص عمل وتشغل الناس

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تُشجع رجال الأعمال والشباب على العمل، إذ أن الدولة تعمل على تشييد العديد من المشروعات، وتدعو الشباب ورجال الأعمال للدخول مع الدولة في تلك المشروعات، «نخلص الرخصة ونخلص المنشأة ونشتغل ونقولك تعالى معانا، هتخش تلاقي مشروع قائم، خلصنا 15 منطقة بالطريقة دي، بدءًا من أصغر مشروع حتى المشروعات الكبرى».

وأضاف السيسي، خلال إفطار الأسرة المصرية، على هامش افتتاحات مشروعات الإسكان الاجتماعي، في مدينة بدر، اليوم، «عاوزين نضمن من حضرتك عشان تعمل مشروع متقعدش في دهاليز الدولة عقبال ما تعرف، ولو عرفت عقبال ما تجيب فلوس، ولو جبت عقبال ما تعمل، ولو عملت، وهكذا، برضو التنمية مش هتتحقق، لو عملنا بالطريقة دي».

وتابع: «المشروعات اللي بقول لحضراتكم عليها دي، بتنزل في الأخبار وفي موقع رئاسة الجمهورية، بس الإعلام مش بيغطي المواضيع دي، لازم الإعلام يتكلم فيها كتير وإلحاح ويروح المكان اللي أنا بتكلم عليه ويصوره تغطية، زي ما شوفت تغطية لمدينة الجلود في الروبيكي».

وبالنسبة لإتاحة أماكن للتشغيل للعمل حتى لو كانت تحت الكباري، واصل السيسي: «حد قبل كدة جه تحت الكباري وقال نعمل منشآت للناس، إحنا بس اللي عملنا ده في مصر، عندنا حجم ضخم من المنشآت خلينا ندي فرص عمل للناس المحيطة بالمكان».