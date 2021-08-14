السيسي: لا بنظلم ولا نفتري ولا نتآمر ولا نخون.. النصر حليفنا في كافة القضايا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يجب الثقة بان النصر والنجاح سيكون حليفنا في كافة القضايا، « ثقوا في الله وفي نفسكم، لا بنظلم ولا بنفتري ولا نتآمر ولا نخون احنا بنتعامل بشرف في زمن عز فيه الشرف»، وذلك خلال إفطار الأسرة المصرية، على هامش افتتاح مشروعات الإسكان الاجتماعي في مدينة بدر، اليوم.

وأضاف «السيسي»، أنه أتاح أماكن للتشغيل والعمل تحت الكباري، «حد قبل كدة جه تحت الكباري وقال نعمل منشآت للناس، احنا بس اللي عملنا ده في مصر، عندنا حجم ضخم من المنشآت خلينا ندي فرص عمل للناس المحيطة بالمكان، قولنا نعمل مناطق حرفية ، اللي هي لو أنت النهاردة عاوز تعمل حاجة في العربية».

وتابع: « متحركين في ده، وبنعمل تصميمات راقية جدا، وهي معمولة مش لحد بل ليكم أنتم، عشان الناس تبدأ تنقل، زي منطقة باسوس، وغيرها، مناطق كلها شوفناها قولنا لا نعمل مناطق جديدة خالص».