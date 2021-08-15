هل يمكن استخراج بدل فاقد بطاقة التموين مستعجل؟.. دعم مصر يجيب

يلجأ العديد من المواطنين إلى البحث عن طرق استخراج بدل فاقد بطاقة التموين مستعجل، في حال تلف بطاقة التموين أو فقدانها، خاصة وأن وجود بطاقة التموين هو الضامن الوحيد لصرف السلع والمقررات التموينية المخصصة للمواطنين المقيدين بالبطاقات شهريا، ومن دونها تسقط هذه المقررات عن المواطن ولا يتم صرفها بأي وسيلة أخرى.

هل يمكن استخراج بدل فاقد بطاقة التموين مستعجل؟

ويعد إستخراج بدل فاقد بطاقة التموين مستعجل، أمر أصبح باليسير على المواطنين مستحقي الدعم والمقيدين على بطاقات التموين، خاصةمع تدشين موقع دعم مصر، والذي يقدم عدد كبير من الخدمات التموينية الإلكترونية ويأتي من أهمها إستخراج بدل فاقد بطاقة التموين مستعجل.

ولمعرفة خطوات استخراج بدل فاقد بطاقة التموين مستعجل، يتم اتباع عدة خطوات بداية من فتح محرك البحث العالمي جوجل للدخول على موقع دعم مصر.

خطوات استخراج بدل فاقد بطاقة التموين مستعجل

** الدخول على موقع دعم مصر من هنا

** الضغط على خدمات تموينية

** اختيار اصدار بدل فاقد بطاقة التموين

** تسجيل رقم بطاق التموين المفقودة أو التالفة

** اختيار المحافظة

** تسجيل الرقم القومي لمستفيد البطاقة

** اختيار طريق تسلم البطاقة إما عن طريق التوصيل لعنوان المنزل أول يتسلمها الشخص نفسه من مكتب التموين التابع له.

وعن طريق إصدار بدل فاقد بطاقة التموين، يتمكن مستحق البطاقة التموينية من صرف المقررات التموينية التي تقرها الحكومة ووزارة التموين ضمن منظومة الدعم شهريا، ولكن لا يتم صرف المقررات التموينية بأثر رجعي.

وأوضح مصدر في وزارة التموين، أن عدد الشهور التي لم يتمكن المواطن من صرف مقررات التموين فيها كل شهر على حده، لا يتم صرفها بأثرها رجعي، بمعنى أن الشهر الذي لا يتم ضرب بطاقة التموين فيه على ماكينة الصرف تسقط عنه الحصص المخصصة لهذا الشهر، وبالتالي فإن استخراج بدل فاقد بطاقة التموين مستعجل أصبح من الأمور الهامة للمواطنين المتضررين من تلف أو فقد البطاقة.