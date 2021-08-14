«مديريات التعليم» تعلن آخر موعد للتحويل بين المدارس

كشفت العديد من المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، عن أن آخر موعد للتحويل بين المدارس ، غدا الأحد، 15 أغسطس الجاري، مشيرة إلى أنه يتم البت في طلبات التحويل من قبل الإدارات التعليمية، من خلال لجان يتم تشكيلها برئاسة مديري الإدارات التعليمية، فيما تراعي اللجنة المشكلة ضوابط التحويلات، منها سن الطالب المتقدم للتحويل، وأيضًا الكثافات الطلابية في المدارس والنسبة المخصصة للسلطة المختصة لكل من وزير التربية والتعليم والمحافظ.

آخر موعد للتحويل بين المدارس: غدا الأحد

وقالت المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، في بيان رسمي، إن آخر موعد للتحويل بين المدارس، سيكون غدا الأحد، ولن يُفتح باب التحويلات الإلكتروني مرة أخرى، موضحة أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية بدأت الاستعدادات النهائية لبداية العام الدراسي الجديد، والمنتظر أن يبدأ في 9 أكتوبر المقبل، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية.

المديريات التعليمية: لن يفتح باب التحويل الإلكتروني مرة أخرى

وأشارت المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، إلى أن آخر موعد للتحويل بين المدارس تم تحديده مع بداية التقديم، لافتة إلى أنه سوف يتم إعلان نتيجة التحويلات بداية من يوم 1 سبتمبر المقبل، قائلة: «اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسؤوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها».

إعلان نتيجة التحويلات 1 سبتمبر

ونوهت المديريات التعليمية، إلى أن آخر موعد للتحويل بين المدارس، غدا الساعة 12 بعد منتصف الليل، مؤكدة أنه في حالة قبول طلب التحويل يجب طباعة الاستمارة من الموقع الذي تم التحويل عليه، الخاص بكل مديرية تعليمية، وإرفاقها بالأوراق المطلوبة، موضحة أن التحويلات المدرسية تتم إلكترونيا فقط ومن خلال المواقع الخاصة بالمديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات ولا يعتد بالتحويل الورقي يدويا، إلا للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط.

لن يُعتد بالتحويلات الورقية

ومن جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التحويلات بين المدارس تتم إلكترونيا ولن يعتد بالتحويلات الورقية، مشيرة إلى أن المراحل التي يمكن التحويل إليها من المرحلة الثانية برياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسي الإبتدائي والمرحلة الإعدادية والثانوية، منوهة إلى أن استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة التعليمية بكل محافظة.