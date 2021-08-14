خريطة القوافل الطبية لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا في دمياط

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة دمياط، اليوم السبت، خريطة القوافل الطبية لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا بعدد من المناطق، وتأتي محاور تلك الخطة خلال يومي الأحد والاثنين 15 و16 أغسطس، وفقاً لما هو موضوع بالجدول المعلن من المديرية، علماً بأن فرق توزيع اللقاح للعاملين بالجهاز الإداري للدولة تعمل منذ الساعة التاسعة صباحاً، حتى الساعة الثالثة عصراً، كما تعمل فرق توزيع اللقاح للمواطنين من الثالثة عصراً حتى التاسعة مساءً.

صحة دمياط تناشد المواطنين والعاملين بأجهزة الدولة بالتسجيل لتلقي اللقاح

وناشدت المديرية المواطنين والعاملين بأجهزة الدولة الراغبين في تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، التسجيل على الموقع الرسمي للوزارة، كما سيتم تطعيم المواطنين الذين لم يحصلوا على موعد محدد في المراكز الثابتة بالمحافظة، ويستثنى من ذلك المواطنون الراغبون في السفر، حيث تم تخصيص مراكز خاصة بهم لتوزيع اللقاح.

خريطة القوافل الطبية لتلقى لقاح كورونا خلال يومين

وتنطلق القوافل بإدارة دمياط الصحية من مدينة رأس البر، وعزبة البرج بنادي رأس البر الرياضي، فيما تنطلق قافلة طبية بإدارة كفر سعد من مدينة ميت أبو غالب، كما تنطلق قافلة طبية بمدينة كفر البطيخ، بالمدرسة الإبتدائية المشتركة، بتنظيم إدارة كفر البطيخ الصحية، وجمعية المستثمرين بمدينة دمياط الجديدة.

كما تنظم إدارة فارسكور الصحية قافلة طبية بهندسة كهرباء فارسكور، ومدينة الروضة بمدرسة الروضة للغات، وتنطلق قافلة طبية بمدينة السرو، وقرية «دقهلة»، في مدرسة «الشهيد عربانو» الإبتدائية، بإدارة الزرقا الصحية.