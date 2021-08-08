كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خطوات الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس 2021، موضحة أن التحويل إلكترونياً، وورقياً فقط للمدارس الخاصة ومدارس التعليم الفني، مشددة على جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة كتابة جميع البيانات بطريقة صحيحة وواضحة حتى لا تحدث أي مشكلات في التحويل، مؤكدة أنه يجب إرفاق نتيجة التحويل مع الأوراق المطلوبة للتقديم للمدرسة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس 2021

-الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، الإلكتروني الرسمي.

- اختيار «خدمات إلكترونية».

- اختيار خانة «تحويلات الطلاب».

- تظهر أمام الطالب ثلاث خانات، الأولى هي استمارة طلب تحويل، والثانية طباعة طلب تحويل، والثالثة الاستعلام عن نتيجة التحويل.

- يقوم الطالب بالضغط على «الاستعلام عن نتيجة التحويل».

- يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي الخاص به.

- ثم الضغط على «بحث».

- بعدها تظهر نتيجة التحويل بين المدارس 2021.

التحويل بين المدارس 2021 يشمل كتابة جميع بيانات الطالب

وأضافت المديرية، أن استمارة طلب التحويل تشمل مجموعة من البيانات المهمة التي يجب على الطالب تسجيلها، وتتمثل في كتابة الاسم والرقم القومي والعنوان والمحافظة ومحل الميلاد وتاريخ الميلاد، والجهة المراد التحويل إليها، والسن ورقم الهاتف المحمول.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جرى التأكيد على جميع مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات، بضرورة متابعة التحويل بين المدارس 2021، بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية، لافته إلى أنه سيجري تطبيق مناهج جديدة لطلاب الصف الرابع الابتدائي في العام الدراسي الجديد 2022/2021.

وأَضافت الزارة، أن كل ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المناهج الجديدة غير صحيح ولا أساس له من الصحة، موضحة أن المناهج الجديدة في مرحلة الإعداد والمراجعة، مشددة على جميع الطلاب وأولياء الأمور بعدم الالتفات إليها والتركيز فقط في ما يجري إعلانه رسمياً.