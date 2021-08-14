قافلة «فرصة» بأسيوط تسلِّم أدوات إنتاج لـ308 من المستفيدين

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى قافلة برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادى تحت شعار «ابدأ واحنا معاك» فى محافظة أسيوط. وقالت الوزارة، فى بيان، اليوم، إن القافلة تستهدف دعم المرأة والشباب والأسر محدودة الدخل، وإدماجهم فى سوق العمل والاستقلال الاقتصادى بمنظومة المساندة فى التدريب، وتوظيفهم لدى أصحاب أعمال، أو تحفيزهم لعمل مشروعات إنتاجية ناجحة لتحقيق الاستقلالية المالية.

وشهدت فعاليات القافلة تسليم 308 مستفيدين من الشباب والأسر الأكثر احتياجاً أدوات إنتاج تمكنهم من تنفيذ مشروعات صغيرة تدر عليهم دخلاً، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، والتى تنوعت ما بين «أفران مخبوزات، ماكينات خياطة، إكسسوار، ماكينات سرفلة وتطريز، صيانة محمول، صيانة وتركيب دش، ماكينات غزل البنات، ماكينات الفشار، طابعات ليزر، تروسيكلات»، وغيرها من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال عاطف الشبراوى، مستشار وزيرة التضامن للتمكين الاقتصادى، إن «الوزيرة وجهت بإطلاق مبادرة قوافل التمكين الاقتصادى فى مختلف محافظات حياة كريمة لنشر ثقافة العمل وتحفيز المجتمعات المحلية على الإنتاج». ويعمل برنامج «فرصة» على الترابط مع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية التى تعمل فى مجالات التنمية الاجتماعية ودعوتها لتوفير أدوات إنتاج والانتقال لثقافة العمل والمساعدة فى تجهيز الأفراد للعمل والإنتاج.

وأشاد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بالبرنامج الذى يستهدف الفئات القادرة على العمل بتمكينها اقتصادياً واجتماعياً، ومساعدتها فى الانتقال من ظروف اقتصادية صعبة إلى أوضاع مستقرة، والخروج من فئة متلقى المساعدات إلى فئة المواطنين المشاركين فى الإنتاج والتطوير الاقتصادى المحلى، ودخولهم إلى سوق العمل، وتحقيق حياة كريمة لهم.